Прокуратура начала проверку после ДТП с пятью погибшими под Ростовом

Прокуратура Ростовской области организовала проверку по факту ДТП, унесшего жизни пяти человек, в том числе ребенка. Об этом рассказал представитель ведомства.

По предварительным данным, водитель KIA попытался совершить обгон и столкнулся с ВАЗ-2112 на встречной полосе, передает ТАСС.

Авария произошла 10 июля. На месте погибли все четверо пассажиров ВАЗ, среди которых был ребенок, на следующий день в больнице умер водитель KIA. По информации прокуратуры, он был в машине один.

Кадры с места аварии публиковал канал РЕН ТВ.