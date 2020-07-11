Пять человек погибли в ДТП в Ростовской области

Пять человек погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей в Багаевском районе Ростовской области, передает в субботу, 11 июля, «Интерфакс-Юг».

Авария произошла накануне, 10 июля. По предварительным данным, автомобиль Kia Cerato выехал для обгона на встречную полосу, где столкнулся с Ваз 2112. Первоначально сообщалось о четырех погибших — троих взрослых и одном ребенке, однако в субботу в больнице умер еще один участник ДТП.

«Количество погибших в ДТП возросло до пяти, скончался водитель Kia Cerato», — рассказали агентству в отделе пропаганды ГИБДД по Ростовской области.

Авария произошла на 67-м километре автодороги Ростов — Волгодонск. На месте работают сотрудники ГИБДД, выясняются обстоятельства происшествия. РЕН ТВ опубликовал кадры с места ДТП.