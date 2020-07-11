Трамп пообещал построить в США самый большой ледокол в мире

США разрабатывают самый крупный ледокол в мире, заявил американский лидера Дональд Трамп 10 июля во время выступления в штаб-квартире Южного командования ВС США.

По его словам, Штаты планируют обзавестись минимум 10 ледоколами

«Сейчас у нас на стадии разработки самый большой ледокол в мире. Мы собираемся и попытаемся создать, если сможем, еще 10 ледоколов. У нас сейчас только один, а у России — 40. У нас будет два, но хотели бы еще 10», — сказал Трамп.

Он заверил, что строительство обойдется бюджету дешевле, чем предполагалось ранее, пишет ТАСС.

Ранее Пентагон и военные эксперты заявляли о том, что США значительно уступают России в Арктике. Отмечалось, что у американцев в отличие от РФ практически полностью отсутствует ледокольный флот.

В начале июня Трамп поручил разработать в США программу по созданию ледоколов к 2028 году.

Управляющий партнер ООО «Инфра Проекты» Алексей Безбородов рассказал о трудностях с которыми предстоит столкнуться Вашингтону при реализации идеи Трампа. Так, США будут вынуждены с нуля создавать отрасль строения ледоколов, обучать специалистов и строить новые верфи.