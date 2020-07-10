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Назван самый вредный продукт при повышенном холестерине

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Фото: Depositphotos
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Сахар и пищу с его высоким содержанием следует исключить из рациона людям с повышенным уровнем холестерина. Об этом говорится в научном журнале MedicalXpress.

По словам американских ученых, именно сахар несет угрозу даже большую, чем жирная еда или мучное. Специалисты рекомендовали людям с сахарным диабетом, гипертонией, проблемами с сосудами перейти на низкоуглеводную диету, пишет телеканал «Звезда».

Сообщается, что выводы врачей из США согласуются с выводами, недавно опубликованными в журнале Американского колледжа кардиологов, пишет «Российская газета». Согласно их данным, повышающие уровень сахара в крови продукты — хлеб, картофель и сладости — следует минимизировать в рационе во избежание возникновения проблем со здоровьем, в том числе и со стороны сердечно-сосудистой системы.

Между тем в октябре прошлого года международная группа ученых из Лундского университета (Швеция) и университета Шарджи (ОАЭ) выяснила, что холестерин необходим для активации рецептора, отвечающего за выработку инсулина.

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