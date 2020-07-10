Странные парни (и девушки): цифровые новинки удивляют новыми типажами

Звери обрели дар речи во время инопланетного вторжения. Группа бессмертных веками блюдет порядок на Земле. Пронырливым дельцам мешает зловещий особняк. Женоподобный предсказатель держит в руках десятки миллионов судеб. Молодой аутист завороженно следит за гостьями своего отеля... Эти и другие сюжеты — в цифровых релизах нынешней недели. «Известия» выбрали главные из них.

«Семейка Аддамс»

Можно было бы смело назвать этот фильм «Аддамсы против реновации»: сюжетная основа базируется на том, что не в меру креативная и гламурная бизнесвумен построила новенький элитный пригородный поселок, концептуально глянцевый и приличный. Но покупателей отпугивает темный силуэт готического особняка Аддамсов неподалеку. Следовательно, территорию нужно отжать, а сам замок — визуально облагородить, под общий стиль городка.

При этом сами Аддамсы, ретроградные аристократы, маргиналы, но предельно честные и благородные люди, стараются противостоять поп-культурному натиску максимально интеллигентно: встают на сторону собеседника, честно выслушивают его точку зрения, пытаются аргументировать свою. Они, как и полагается меньшинству в современной демократической стране, идут в сторону интеграции и принятия полярных позиций в обществе, хотя готовы не на любые компромиссы.

Только подросток Венди бунтует против собственной семьи, чьи странноватые привычки больше не кажутся ей очаровательными. Она хочет быть как все, сидеть в соцсетях и чатиться смсками. Словом, для анимационного «ребута» известной франшизы всё сделано злободневным и узнаваемым, хотя, к счастью, все те фриковатые штучки, за которые народ любит Аддамсов, сохранились и преумножились.

Онлайн-кинотеатр: more.tv

Режиссеры: Грег Тирнан, Конрад Вернон

В ролях: Оскар Айзек, Шарлиз Терон, Хлоя Грейс Морец, Финн Вулфард, Ник Кролл, Снуп Догг

«Ночной портье»

Стоит сразу предупредить, что к шедевру Лилианы Кавани этот триллер отношения не имеет. Его скорее можно сравнить с хичкоковским «Психо», здесь тоже фигурируют отель, необычный молодой человек и его гиперопекающая мать. К другим референсам добавим линчевский «Синий бархат». У юноши по имени Барт расстройство аутического спектра. От него не так легко добиться ответов на интересующие вас вопросы, даже если те касаются жизни и смерти. Он не так, как все, воспринимает других людей, с трудом идет на контакт, но при этом очень интересуется тем, как и что делают окружающие.

Работая ночным портье, он через скрытые камеры и микрофоны следит за жильцами. Особенно его привлекают интимные моменты, когда люди думают, что их никто не видит. Поэтому естественно, что к происшедшему в отеле убийству Барт имеет самое непосредственное отношение и руки у него в крови. Но как полицейскому инспектору добиться от молодого человека информации? Тем более что его мать старается пресекать любые попытки давления на «особого ребенка» и общество всегда на стороне Барта.

Очень важный фильм, потому что проблема социализации аутистов нигде до конца не решена, и «Ночной портье» — еще одна попытка поговорить об этом необычном типе мышления и психики.

Онлайн-кинотеатр: КиноПоиск HD

Режиссеры: Майкл Кристофер

В ролях: Тай Шеридан, Ана де Армас, Хелен Хант, Джон Легуизамо, Джонатон Шек

«Зов джунглей»

Семейная анимация по мотивам крупной франшизы. Jungle Beat — известный во всем мире мультсериал, популярность которого во многом связана с тем, что его герои, забавные африканские звери, не умеют говорить. Фактически это слэпстик-комедия в духе немого кино, понятная любому малышу на планете.

Создатели полнометражного фильма придумали неожиданный поворот: у персонажей вдруг появилась речь. Но это не потому, что концепция франшизы изменилась. Причина метаморфозы — маленький и симпатичный инопланетянин Фнип, залетевший в ареал персонажей мультика. Вокруг него даже ежики обретают речь, не то что слоны с жирафами. У него какие-то проблемы с кораблем, и нужно помочь ему решить их как можно скорее, потому что вслед за ребенком летит его отец, величественный мизантроп Гранос, а он шутить не любит. В общем, пока животные прыгают по саванне, смакуя новые артикуляционные возможности, Земле грозит апокалипсис, если только Фнип не сможет срочно что-то предпринять.

Онлайн-кинотеатр: IVI

Режиссеры: Брент Доуз

В ролях: Эд Кейр, Дэвид Менкин, Дэвид Ринтул, Гэвин Питер

«С любовью, Вальтер Меркадо»

Три десятилетия пуэрториканец Вальтер Меркадо был самым известным испаноязычным экстрасенсом в мире. Аудитория его шоу составляла 120 млн зрителей за один показ. Андрогин, эксцентрик, человек-загадка, Вальтер Меркадо в 2010 году поменял имя и начал новую жизнь, для многих он просто исчез. Документальная лента Netflix тщательно исследует биографию этого неординарного человека, всегда желавшего всем большой-большой любви.

Неожиданная, яркая, сложная личность, Меркадо в кадре чувствует себя королем, его жесты величественны, а речь несколько жеманна. Старость сделала его еще более харизматичным, придала его образу глубину, и то, что документалисты успели пообщаться с этим человеком (Меркадо умер в 2019 году), стало большой удачей. На «Сандэнсе» картину приняли восторженно, и количество положительных рецензий у фильма очень приличное.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссеры: Кристина Костантини, Карим Табш

«Бессмертная гвардия»

Претендент на звание главного боевика лета 2020 года вполне способен получить этот титул, если «Довод» перенесут на осень. И это одна из важнейших премьер для Netflix, способная превратиться в большую киносерию. «Гвардия» — экранизация комикса The Old Guard, в котором нетрудно увидеть отголоски культового «Горца» и скрытую полемику с супергеройскими франшизами от Marvel. Главные герои — маленький отряд людей с удивительной способностью к регенерации. Они не могут умереть и веками несут свою миссию – защищать человечество, оставаясь для него невидимыми.

К счастью для нас, хоть они и обладают суперспособностями, но боль ощущают так же, как и самые обычные смертные, что позволяет нам относиться к ним не как к небожителям, а как к юродивым, монахам или страстотерпцам. Кроме того, им в XXI приходится нелегко, потому что оставаться незаметным сегодня все труднее, особенно если ты вечно в гуще событий. За гвардейцами началась охота, потому что их удивительные гены — ключ к созданию совершенного биологического оружия. Придется попотеть, чтобы секрет бессмертия не попал в руки злоумышленников.

Онлайн-кинотеатр: Netflix

Режиссеры: Джина Принс-Байтвуд

В ролях: Шарлиз Терон, Кики Лэйн, Маттиас Шонартс, Марван Кензари, Чиветель Эджиофор