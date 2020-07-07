Выбрать красную таблетку: «Здравствуй, мир!» возвращает в «Матрицу»

Виртуальные миры, путешествия во времени, суперспособности, конспирологическая теория и настоящая большая любовь — в российский онлайн-прокат вышел японский аниме-хит «Здравствуй, мир!». Еще один фильм, «пропустивший» кинотеатры, которые до сих пор не работают. «Известия» посмотрели ленту, отсылающую к самым резонансным блокбастерам последних лет.

Ничто поначалу не предвещает каких-либо громких событий. Главный герой, Наоми, на сленге фанатов аниме — просто еще один «ояш», то есть «обыкновенный японский школьник». Застенчивый интроверт, без друзей и особых увлечений, он уже начал задумываться о девушках, но пока еще не нашел той, кому отдаст свое сердце. Или хотя бы заставит себя подойти к ней и сказать несколько слов. На дворе 2027 год, а проблемы в переходном возрасте всё те же.

Однажды «ояш» встречает таинственного незнакомца. Тот сообщает, что мир, в котором живет Наоми, не настоящий, как и сам мальчик. Всё это полная цифровая копия действительности, созданная с помощью современных средств слежения. «Матрица», где обитают «записи» реальных людей, а за порядком присматривают жутковатые невидимые существа, своего рода агенты Смиты, безликие и опасные. Сам незнакомец, по его словам, реальный Наоми из будущего. Инкогнито проник в цифровое прошлое, чтобы в нем предотвратить смерть любимой девушки: если она останется жива в виртуальной вселенной, то это уже будет достойной наградой для него. Более того, возможно, и реальное будущее изменится от цифрового эффекта бабочки и погибшая вдруг оживет.

Наоми шокирован, но незнакомец наперед знает всё, что случится через секунду, да еще снабжает подростка способностью 3D-принтера, теперь герой может сам создавать предметы силой воли. Выбора нет, нужно завоевать сердце неприступной одноклассницы (она и есть та самая девушка), обманув бдительность системы, а после изменить ход истории — со всеми вытекающими последствиями.

Сюжет аниме «Здравствуй, мир!» отсылает не только к культовому боевику братьев (тогда еще) Вачовски, но и, например, к «Интерстеллару» и «Началу» Кристофера Нолана, к сериалам «Виртуальная реальность» и «Мир Дикого Запада», а тема взаимопроникновения разных пространственно-временных континуумов вообще магистральная. Вспомнить хотя бы суперхит «Твое имя» Макото Синкая. В данном случае всё в какой-то момент чрезмерно запутывается, а многие вопросы слишком долго остаются без ответа.

Главный из них, конечно, состоит в том, как фигурант видеозаписи может обладать сознанием и свободой, чтобы изменять происходящее не только внутри реального мира, но хотя бы даже и виртуального. Понятно, что авторы хотят поговорить о предопределении и границах человеческой воли, да еще и в условиях тотального информационного контроля. Во время карантина это стало волновать многие умы, породив как шутки вроде сериала «Окаянные дни», так и эссе о самоизоляции как поводе для манипуляции и управления массами.

Аниме 2019 года на этом фоне оказалось неожиданно злободневным, и даже история романтической любви в столкновении с глобальным заговором против человечества вполне отражает объективное положение дел и не кажется попыткой создателей фильма усидеть на двух стульях. А на все вопросы зрителю ответят только в финале.

Послужной список режиссера фильма Томохико Ито показывает, что для него все обозначенные выше темы сквозные. Он начинал с суперхита «Тетрадь смерти» о бремени власти и сверхчеловеке, а потом работал над «Мастерами меча онлайн», где смерть в виртуальном мире была тождественна реальной. «Здравствуй, мир!» выглядит закономерным продолжением этого дискурса.

В Японии фильм вышел осенью 2019 года. Это был крупный релиз, к выходу которого зрителя готовили манга и специальный трехсерийный спин-офф, в итоге аниме на старте собрало кассу, лишь в полтора раза уступающую американскому хиту с Брэдом Питтом «К звездам». Масштабное действие этого фильма на стыке романтической комедии, фантастического боевика и интеллектуальной головоломки подразумевало просмотр на большом экране, и если бы не коронавирус, судьба «Мира» в мире сложилась бы иначе. В том числе и в России, где об истории многие говорят в сослагательном наклонении.