Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Госсовет Турции одобрил превращение собора Святой Софии в мечеть
Политика
Предполагаемые соучастники по делу Фургала дали на него показания
Общество
В России за сутки выявили 6509 случаев заболевания COVID-19
Туризм
В ООН назвали факторы восстановления туристической отрасли Испании
Общество
В Москве вылечились от коронавируса более 162 тыс. человек

Испытание на прорыв: затопление в подмосковной Рузе

Разрушение дамбы привело к экстремальной ситуации
0
Слайдами
Списком
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Вечером 8 июля из-за проливного дождя прорвало дамбу в подмосковном городе Рузе. Подробности — в фотогалерее «Известий»
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Как сообщил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков, в результате прорыва были смыты пять домов, жильцы которых были своевременно выселены
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Подтоплены около 60 приусадебных участков и частных домов, в целях безопасности временно отключены газ и электричество
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Благодаря оперативным действиям спасательных служб человеческих жертв удалось избежать
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Две дороги оказались полностью размыты потоками воды, в настоящее время ведутся восстановительные работы
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Эвакуированы более 50 жителей Рузы, в муниципалитете объявлена чрезвычайная ситуация
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Причиной стихийного бедствия стал разлив реки Городянка, разрушивший дамбу
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Губернатор Московской области Андрей Воробьев распорядился оказать помощь гражданам, имущество которых пострадало из-за прорыва дамбы
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Вице-губернатор Тресков отметил слаженную и оперативную работу местной администрации, не допустившей жертв среди населения
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Основную дорогу обещают восстановить к пятнице, на ремонт муниципальных может уйти до четырех суток
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
Вовремя сделанное оповещение об эвакуации позволило избежать более тяжких последствий
На весь экран
Последствия ливня в Рузе
Фото: Агентство городских новостей «Москва»/Денис Воронин
В настоящее время ремонтно-восстановительные работы идут полным ходом
Выделить главное
вкл
выкл
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Другие фотографии по теме
1
из
2
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020