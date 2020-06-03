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Хоть потоп: в Подмосковье объявлено штормовое предупреждение

Область заливает водой, синоптики не дают оптимистичного прогноза
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Несколько дней обильных осадков привели к подтоплению некоторых районов Подмосковья. Стихия продолжает капризничать — 3 июня в области объявлено штормовое предупреждение. Подробности — в фотогалерее «Известий»
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Губернатор Московской области Андрей Воробьев призвал жителей к максимальной осторожности
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В предыдущую ночь в Подмосковье выпало до 20% месячной нормы осадков
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Синоптики предсказывают продолжение сильных дождей в ближайшие сутки
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Московская областная аварийно-восстановительная служба занимается откачиванием воды, объем которой идет уже на тысячи кубометров
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Для ликвидации последствий подтопления в области организованы шесть мобильных насосных бригад
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
В городском округе Красногорск под водой оказались несколько улиц
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Владимир Гердо
Значительно пострадали приусадебные и дачные хозяйства
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Подтопления в Подмосковье
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Подтопленная улица в микрорайоне Опалиха в Красногорске
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Подтопления в Подмосковье
Фото: ТАСС/Вячеслав Прокофьев
В поселке Нахабино вода поднялась до угрожающего уровня
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Подтопления в Подмосковье
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Хозпостройки в поселке Нахабино в большинстве своем находятся на грани обрушения
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Подтопления в Подмосковье
Фото: РИА Новости/Нина Зотина
Жители Нахабино вынуждены форсировать улицы вброд
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