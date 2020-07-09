В Крыму корабли на мели станут арт-объектами

В Крыму корабли на мели хотят превратить в туробъекты. Одно из самых известных старых судов — теплоход «Князь Багратион». Сейчас он стоит у берегов Судака. Теплоходу больше 100 лет, его пассажирами были аристократы. 35 лет назад корабль снимался в кино, это та самая «ласточка» Паратова из «Жестокого романса». Сейчас находиться на борту опасно: полы и корпус прогнили. Администрация Судака информирует, что в скором времени теплоход отреставрируют. Местом экскурсии может стать сухогруз «Ибрагим Яким». В 2010 году судно под флагом Камбоджи село на мель у мыса Тарханкут. Сейчас его исследуют местные дайверы. Еще один арт-объект — древнегреческая галера, она появилась на пляже Судака месяц назад. Корабль своими руками собрали местные энтузиасты. Судно рассчитано на 90 пассажиров, причем каждый сможет попробовать себя в качестве гребца. Предполагается, что здесь будут устраивать торжества — свадьбы и дни рождения.