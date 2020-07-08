«Норникель» завил о готовности вместе с Росприроднадзором восстановить экосистему района аварии

Компания «Норникель» предложила Росприроднадзору проводить совместную работу по устранению последствий аварии в Норильске. Об этом в среду, 8 июля сообщает пресс-служба организации.

«Норникель» выражает готовность не только ликвидировать последствия, но и полностью восстановить экосистему района аварии в тесном взаимодействии с Росприроднадзором, другими государственными органами и организациями», — говорится в сообщении.

В тоже время руководство компании выразило несогласие с оценкой ущерба, нанесенного окружающей среде в результате разлива нефтепродуктов. По мнению представителей организации, свои расчеты Росприроднадзор вел на основе принципов, которые привели к искажению результатов.

Речь, как указали в «Норникеле», идет об использовании при расчете ущерба максимального коэффициента 5, который учитывает длительность негативного воздействия загрязняющих веществ на водный объект во время ликвидации разлива. Отмечается, что данный коэффициент используется при длительном непринятии или непринятии вовсе мер по ликвидации последствий загрязнения и носит штрафной характер. В «Норникеле» считают, что действовали незамедлительно при ликвидации последствий обнаруженного разлива нефтепродуктов и применять этот коэффициент необоснованно.

Также указывается на отсутствие необходимости этого коэффициента при расчетах так как, попавшее в воду дизельное топливо не относится к категории растворимых загрязняющих веществ и его можно собрать с поверхности.

Еще одним аргументом компании в пользу организации перерасчета ущерба, является, по мнению ее представителей, некорректное определение массы нефтепродуктов, попавших в водные объекты. Как отмечается в сообщении пресс-службы «Норникеля», этот показатель был рассчитан до завершения работ по сбору нефтепродуктов в районе загрязнения.

При этом компания, как отмечается, не отказывается ликвидировать последствия аварии за свой счет.

6 июля стало известно, что Росприроднадзор оценил ущерб от разлива топлива в Норильске в 148 млрд рублей.

Разгерметизация резервуара хранения дизельного топлива произошла в Норильске 29 мая на территории ТЭЦ-3 Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, дочерняя компания «Норникеля»). Порядка 20 тыс. т топлива попало в две реки — Амбарную и Далдыкан.

16 июня Следственный комитет возбудил уголовное дело о халатности в отношении главного госинспектора отдела государственного горного и общепромышленного надзора по Норильскому промрайону Енисейского управления Ростехнадзора Елены Новожиловой, которая проверяла ТЭЦ-3 в Норильске.

Также были возбуждены уголовные дела о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ), порче земли (ч. 1 ст. 254 УК РФ) и загрязнении вод (ст. 250 РФ), они объединены в одно производство.

Арестованы четыре человека: директор ТЭЦ-3 Павел Смирнов, главный инженер Алексей Степанов и его заместитель Юрий Кузнецов, а также начальник цеха Вячеслав Старостин. Кроме того, фигурантом дела о халатности стал мэр Норильска Ринат Ахметчин.

Последний в свою очередь признался, что признался, что знал о разливе топлива на ТЭЦ-3 еще в день происшествия.

В тоже время зампредседателя правительства Красноярского края Анатолий Цыкалов утверждает, что о разливе стало известно из соцсетей 29 мая, после чего власти связались с НТЭК и «сразу же на следующий день» провели заседание краевой комиссии по ЧС и ввели межмуниципальный уровень ЧС.

При этом на совещании с президентом России Владимиром Путиным утверждалось, что НТЭК проинформировали власти о ЧП только через два дня — всё это время сотрудники ТЭЦ-3 пытались самостоятельно ликвидировать разлив. Губернатор Красноярского края Александр Усс заявил, что узнал о произошедшем из соцсетей.

В настоящий момент ведется работа по ликвидации последствий аварии, в зоне ЧП объявлен режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.