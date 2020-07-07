Унесенная ветром вместе с киоском продавщица находится в тяжелом состоянии

Состояние продавщицы, которую вместе с торговой палаткой снесло ветром в подмосковном Красногорске, оценивается как тяжелое. Об этом 7 июля сообщили в пресс-службе администрации города.

Подробностей о личности пострадавшей не приводится, пишет «РИА Новости».

Ранее во вторник стало известно, что во время грозы сильный ветер опрокинул торговую палатку, в результате чего пострадала женщина. Она была госпитализирована.

Накануне в Гидрометцентре России объявили «оранжевый» уровень погодной опасности в Москве и Подмосковье.

6 июля ведущий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семёнов допустил возникновение смерчей и в столичном регионе.