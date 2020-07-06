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Климатолог предупредил о возможном образовании торнадо в столичном регионе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Чередование аномальной жары и сильных дождей в столичном регионе могут привести к учащению такого явления, как смерчи. Об этом заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН Владимир Семенов рассказал в понедельник, 6 июля, в эфире «Радио 1».

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По его словам, смена климата происходит в течение последних 20–30 лет. Погода в Москве и Подмосковье стала значительно жарче, передает НСН. Поэтому такие явления, которые раньше встречались очень редко, например торнадо, могут стать достаточно регулярными, отметил Семенов.

«Хотя торнадо или смерчи уже случались на европейской территории России, в Московской области. И в летописях, и в историческом прошлом, и в последние несколько десятилетий это всё наблюдалось», — подчеркнул климатолог. Он добавил, что происходящие изменения в целом могут способствовать тому, что такие явления станут происходить чаще.

Ранее в этот же день в Москве из-за жары Гидрометцентр России объявил «оранжевый» уровень погодной опасности, передает RT. Предупреждение будет действовать с 11:00 до 16:00 вторника, 7 июля. Во вторник воздух в столице может прогреться до +33 градусов.

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