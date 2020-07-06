В Москве и Подмосковье анонсировали «оранжевый» уровень погодной опасности

«Оранжевый» уровень погодной опасности объявили в столичном регионе 7 июля из-за жары. Об этом сообщили в понедельник, 6 июля, в Гидрометцентре России.

«Оранжевый» — погода опасна. Имеется вероятность стихийных бедствий, нанесения ущерба», — цитирует синоптиков агентство городских новостей «Москва».

В Москве температура будет достигать 33 градусов, в Подмосковье — 35 градусов. Пик жары в столице придется на период с 11:00 до 16:00, в области — с 13:00 до 17:00.

Также во вторник МЧС предупредило жителей Подмосковья о грозе и ветре, порывы которого будут достигать 12–17 м/с, а в Подмосковье — 17–22 м/с.

Жаркая погода сохранится в мегаполисе и в среду, передает НСН. В Москве ожидается до 26–28 градусов выше ноля, по области — до +29.