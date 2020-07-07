Защита обжалует решение об аресте советника главы «Роскосмоса»

Адвокат советника главы «Роскосмоса» и бывшего корреспондента «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивана Сафронова, подозреваемого в госизмене, ответил на вопрос, будет ли он обжаловать решение о заключении его подзащитного под стражу.

«Да», — заявил защитник Олег Елисеев во вторник, 7 июля. Его ответ приводит ТАСС.

О задержании Сафронова сообщили в «Роскосмосе» ранее в этот же день.

ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 275 УК РФ («Государственная измена»). Мужчину заподозрили в работе на одну из спецслужб НАТО. Ему грозит до 20 лет лишения свободы. Сам он на допросе не признал свою вину. Суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте Сафронова на два месяца.

В Кремле сообщили, что знают о факте задержания, однако с подробностями дела не знакомы.

Иван Сафронов ранее работал журналистом «Коммерсанта» и «Ведомостей». О его назначении советником главы госкорпорации сообщили в мае. Он занимался стратегией информационной политики и курировал несколько специальных программ.