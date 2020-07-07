Госдума приняла в I чтении проект закона о штрафах за хамство чиновников

Проект закона о штрафах за хамство чиновников принят в первом чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы 7 июля.

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей)», — говорится в проекте закона.

Отмечается также, что в последнее время участились факты оскорблений чиновниками граждан.

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за все виды публичных оскорблений, в том числе и через интернет: для граждан — с 3–5 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30–50 тыс. рублей до 50–100 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100–500 тыс. рублей до 200–700 тыс. рублей.

Поправками предлагается скорректировать и понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это — «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В проекте закона формулировку понятия дополнят словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

7 июля Госдума приняла законопроект об обязательном информировании исправительными учреждениями регионов Российской Федерации, в которых будут проживать освобождаемые заключенные с опасными для окружающих заболеваниями.