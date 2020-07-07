Прямой эфир

Госдума приняла в I чтении проект закона о штрафах за хамство чиновников

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Проект закона о штрафах за хамство чиновников принят в первом чтении. Об этом сообщается на сайте Госдумы 7 июля.

«Действующая редакция статьи 5.61 КоАП РФ («Оскорбление») не предусматривает ответственности за указанные противоправные действия, совершенные лицом, замещающим государственную или муниципальную должность либо должность государственной или муниципальной службы, в связи с осуществлением своих полномочий (обязанностей)», — говорится в проекте закона.

Отмечается также, что в последнее время участились факты оскорблений чиновниками граждан.

Открывая Россию: лучшие направления для путешествий после карантина
Спецпроект «Известий» о туризме внутри страны

Законопроектом предлагается увеличить штрафы за все виды публичных оскорблений, в том числе и через интернет: для граждан — с 3–5 тыс. рублей до 5–10 тыс. рублей, для должностных лиц — с 30–50 тыс. рублей до 50–100 тыс. рублей, для юридических лиц — со 100–500 тыс. рублей до 200–700 тыс. рублей.

Поправками предлагается скорректировать и понятие оскорбления. Действующая редакция гласит, что это — «унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме». В проекте закона формулировку понятия дополнят словами «и в иной унизительной, оскорбляющей общественную нравственность форме».

Авторами инициативы выступили секретарь генсовета партии «Единая Россия», вице-спикер Совета Федерации Андрей Турчак и глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

7 июля Госдума приняла законопроект об обязательном информировании исправительными учреждениями регионов Российской Федерации, в которых будут проживать освобождаемые заключенные с опасными для окружающих заболеваниями.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020