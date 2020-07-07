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Госдума обязала ФСИН сообщать об освобождаемых заключенных с опасными болезнями

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении законопроект, который обязывает администрации исправительных учреждений информировать профильные органы власти субъектов Российской Федерации об освобождаемых заключенных с опасными для окружающих заболеваниями. Об этом сообщает ТАСС во вторник, 7 июля.

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Теперь администрации исправительных учреждений обязаны сообщать властям субъектов, где проживают освободившиеся из колоний люди с опасными для окружающих заболеваниями, а также все данные для оказания им медицинской помощи. Правительству предстоит утвердить отдельный перечень общественно опасных заболеваний из числа тех, что представляют общественную опасность, поскольку не все такие болезни, входящие в уже имеющийся с 2004 года список, требуют передачи соответствующей информации.

Как отмечается, по данным ФСИН на 1 октября 2019 года, в учреждениях уголовно-исполнительной системы России содержались 13 371 человек с активными формами туберкулеза и 50 340 человек с ВИЧ-инфекцией.

Ранее, 1 июля, в Госдуме рассказали о принятии 100 законов для реализации поправок к Конституции.

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