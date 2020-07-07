Джонсон обеспокоился планами Израиля аннексировать берег реки Иордан

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в телефонном разговоре со своим израильским коллегой Биньямином Нетаньяху выразил обеспокоенность в связи с планами Израиля аннексировать Западный берег реки Иордан согласно «сделке века», сообщила 6 июля газета Evening Standard.

«Премьер-министр [Джонсон] выразил обеспокоенность по поводу планов присоединения частей Западного берега в одностороннем порядке и предупредил, что это отодвинет перспективы мира в регионе. Он подтвердил свою личную поддержку Израиля, однако призвал премьер-министра Нетаньяху вернуться к переговорам с палестинцами», — цитирует издание представителя главы британского правительства.

В мае отказаться от своих планов Израиль призывали другие страны Евросоюза, а именно Бельгия, Германия, Польша, Франция и Эстония. В совместном заявлении отмечалось, что решение считать Иерусалим столицей двух государств является единственным путем к устойчивому миру и стабильности в регионе.

Позже в Палестине объявили о решении расторгнуть все договоренности с США и Израилем из-за планов последнего по аннексии. Президент Палестины Махмуд Аббас отмечал, что готов вернуться к переговорам только при участии третьей стороны.

В конце января президент США Дональд Трамп обнародовал условия урегулирования конфликта между Палестиной и Израилем, так называемой сделки века. Согласно документу, Иерусалим должен стать неделимой столицей Израиля, а Палестина получит столицу в Восточном Иерусалиме и якобы удвоит свои территории. В Израиле документ назвали реалистичным путем к миру, а в Палестине пригрозили прекращением отношений с Израилем и США.