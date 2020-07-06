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NYT сообщила о причастности Израиля к нападению на ядерный объект в Иране

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Фото: TASS/Imago/Xinhua
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За пожаром на производстве центрифуг, предназначенных для обогащения урана в иранском Натанзе, стоит Израиль. С таким утверждением выступил источник газеты The New York Times в опубликованном в воскресенье, 5 июня, в электронной версии издания.

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«Сотрудник разведки ближневосточного государства, осведомленный о том, что произошло, сообщил, что Израиль несет ответственность за атаку на ядерный объект в Натанзе, было применено мощное взрывное устройство», — говорится в статье.

Газета при этом не сообщает, о какой именно разведывательной службе идет речь.

Некий военнослужащий из Корпуса стражей исламской революции (КСИР, элитные части ВС Ирана) также якобы подтвердил журналистам, что на объекте в Натанзе 2 июля сработало взрывное устройство.

В тоже время издание разъясняет, что не располагает возможностью проверки полученной информации о причастности Израиля к произошедшему. Не известно также как взрывное устройство попало на объект. Официальные лица Израиля в воскресенье не дали однозначного ответа на вопрос о том, организовала ли эта страна диверсию в Иране, отмечается в статье.

Уточняется, что ЧП произошло на прошлой неделе.

Ранее официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди отметил, что в результате произошедшего жертв нет, но причинен значительный материальный ущерб.

1 июля в интервью Тринадцатому каналу израильского телевидения спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук рассказал, что власти США рассматривают возможность применения военной силы против Ирана, в случае если это потребуется для предотвращения получения страной ядерного оружия.

27 мая глава Госдепартамента США Майк Помпео заявил, что власти Соединенных Штатов выделяют два месяца Ирану на завершение проектов по ядерной программе, после истечения срока они попадут под санкции.

В 2015 году Иран, США, Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия подписали совместный всеобъемлющий план действий (СВПД). Документ подразумевает отмену санкций против Тегерана в обмен на прекращение ядерных разработок.

В 2018 году американская сторона вышла из договора, восстановила некоторые санкции против Ирана и ввела новые. Спустя год президент Исламской Республики Хасан Роухани сообщил, что Тегеран приостанавливает выполнение части обязательств по ядерной сделке.

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