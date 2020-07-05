Легкоатлетка обвинила полицию Лондона в расовом профилировании

Чемпионка Европы-2018 в эстафете в беге 4х100 метров 26-летняя британка Бьянка Уильямс и ее партнер 25-летний португальский бегун Рикарду душ Сантуш обвинили лондонскую полицию в расовом профилировании. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает The Times.

Спортсмены признались, что решились на этот шаг после того, как полицейские остановили их автомобиль, вытащили пару из машины и надели на них наручники. При этом трехмесячный сын атлетов остался в машине один.

Такое внимание полиции пара объясняет тем, что они «темнокожие и ездят на Mercedes». Душ Сантуш также рассказал, что его останавливали его уже 15 раз после того, как он в 2017 году стал обладателем автомобиля данной марки.

29 июня команда «Формулы-1» Mercedes объявила, что перекрасит свои болиды в черный цвет в знак протеста против расизма.

Последний месяц в США и странах Европы продолжаются акции протеста и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жестких действий полицейских во время задержания.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, люди выступили против расизма и злоупотребления властью со стороны полиции.