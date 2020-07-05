Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Ученые попросили ВОЗ признать передачу коронавируса по воздуху
Спорт
«Зенит» досрочно выиграл «Тинькофф Российскую премьер-лигу»
Мир
Зеленский отказался простить причастных к утрате Крыма людей
Мир
Число выявленных случаев COVID-19 в мире увеличилось более чем на 203 тыс.
Мир
Инфекционист оценил опасность вспышки бубонной чумы в Китае

Легкоатлетка обвинила полицию Лондона в расовом профилировании

0
Фото: REUTERS/Phil Noble
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Чемпионка Европы-2018 в эстафете в беге 4х100 метров 26-летняя британка Бьянка Уильямс и ее партнер 25-летний португальский бегун Рикарду душ Сантуш обвинили лондонскую полицию в расовом профилировании. Об этом в воскресенье, 5 июля, сообщает The Times.

Каменные преткновения: почему темнокожие громят памятники в США и Европе
И что объединяет бельгийского короля Леопольда II с американскими конфедератами и Уинстоном Черчиллем

Спортсмены признались, что решились на этот шаг после того, как полицейские остановили их автомобиль, вытащили пару из машины и надели на них наручники. При этом трехмесячный сын атлетов остался в машине один.

Такое внимание полиции пара объясняет тем, что они «темнокожие и ездят на Mercedes». Душ Сантуш также рассказал, что его останавливали его уже 15 раз после того, как он в 2017 году стал обладателем автомобиля данной марки.

29 июня команда «Формулы-1» Mercedes объявила, что перекрасит свои болиды в черный цвет в знак протеста против расизма.

Последний месяц в США и странах Европы продолжаются акции протеста и беспорядки из-за гибели афроамериканца Джорджа Флойда. Мужчина погиб после жестких действий полицейских во время задержания.

Инцидент вызвал широкий общественный резонанс, люди выступили против расизма и злоупотребления властью со стороны полиции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020