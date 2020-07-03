Чиновник Минобрнауки и бизнесмен задержаны из-за хищения 40 млн рублей

Бизнесмен и чиновник Министерства науки и высшего образования России задержаны по подозрению в хищении 40 млн рублей. Об этом в пятницу, 3 июля, заявила «Интерфаксу» официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, в 2016 году руководитель коммерческой организации, получив бюджетные денежные средства, заключила несколько договоров с подконтрольными индивидуальными предпринимателями на выполнение работ для Минобрнауки, при этом не желая их выполнять в полном объеме.

«Таким образом, министерству был причинен ущерб в размере более 40 млн рублей», ― рассказала Волк агентству.

Также она добавила, что было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ («Мошенничество»). Кроме того, официальный представитель МВД подчеркнула, что в настоящее время оба фигуранта дела задержаны, а в их домах и на рабочих местах проведено свыше 30 обысков.

Ранее 29 июня Пресненский суд отправил под домашний арест на два месяца экс-помощника главы Россельхознадзора Дмитрия Натарова, подозреваемого во взяточничестве и развращении малолетней. Следствие считает, что с 2008 года, работая в Россельхознадзоре, он получил от представителей разных юрлиц более 6 млн рублей, а также различные услуги.