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Глава Пентагона не поддержал использование армии для подавления протестов

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Фото: REUTERS/Jonathan Ernst
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Министр обороны США Марк Эспер в среду, 3 июня, заявил, что не поддерживает закон о подавлении восстаний от 1807 года, который дает право использования вооруженных сил внутри страны.

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«К варианту использования регулярных войск в качестве правоохранительных органов стоит прибегать только в качестве крайней меры и только в самых неотложных и тяжелых ситуациях. Мы не в одной из таких ситуаций сейчас. Я не поддерживаю использование закона о подавлении восстаний», — приводит ТАСС слова Эспера.

Закон о восстаниях несколько раз применялся в прошлом веке для подавления беспорядков: в 1967 году в Детройте, в 1968 году в Чикаго и Балтиморе, и в 1992 году во время погромов в Лос-Анджелесе.

Вместе с тем, ранее сегодня из-за протестов Пентагон перебросил в район Вашингтона около 1,6 тыс. военных. Пока солдаты не принимают участие в действиях гражданских властей, но находятся в состоянии повышенной готовности.

На прошлой неделе в американском Миннеаполисе начались беспорядки после смерти 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда. Трое полицейских повалили его на асфальт и удерживали больше восьми минут. Один из них сдавил шею Флойду и позднее тот скончался в реанимации от асфиксии. Участвовавших в случившемся полицейских уволили, а одного из них обвинили в убийстве по неосторожности.

В настоящее время митинги и погромы не только в Миннеаполисе, но и других крупных городах Соединенных Штатов Америки. Президент США Дональд Трамп раскритиковал губернаторов за слабую реакцию на протестные акции и потребовал отвечать на погромы силой. Кроме того, он назвал беспорядки актами внутреннего терроризма.

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