Трамп объяснил необходимость присутствия России на G7

Присутствия президента России Владимира Путина на встрече стран «большой семерки» требует здравый смысл, заявил 3 июня президент США Дональд Трамп.

Как добавил глава Белого дома, речи не идет о том, сделал ли российский лидер что-то для участия в саммите. По его словам, участие России облегчит решение многих проблем.

«Многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину», — приводит слова американского лидера «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Трамп решил перенести саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. По мнению Трампа, в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая формат устаревшим.

Украина отреагировала на приглашение президентом США России, отметив, что появление РФ на саммите даже в качестве гостя будет способствовать ослаблению санкций.