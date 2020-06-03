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Трамп объяснил необходимость присутствия России на G7

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Фото: Global Look Press/Michael Kappeler/dpa
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Присутствия президента России Владимира Путина на встрече стран «большой семерки» требует здравый смысл, заявил 3 июня президент США Дональд Трамп.

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Как добавил глава Белого дома, речи не идет о том, сделал ли российский лидер что-то для участия в саммите. По его словам, участие России облегчит решение многих проблем.

«Многое из того, что мы обсуждаем, имеет отношение к Путину», — приводит слова американского лидера «Интерфакс» со ссылкой на западные СМИ.

Трамп решил перенести саммит «большой семерки» с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию. По мнению Трампа, в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая формат устаревшим.

Украина отреагировала на приглашение президентом США России, отметив, что появление РФ на саммите даже в качестве гостя будет способствовать ослаблению санкций.

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