В правительстве Германии назвали условие для изменения формата G7

Изменение формата «большой семерки» возможно только с согласия всех участников объединения. Об этом 3 июня заявил официальный представитель правительства Германии Штеффан Зайберт.

«Что касается формата, то приглашение гостей на G7 уже является традицией. Это всегда дело председательствующей страны <…> Если же хотят изменить формат G7, то это, конечно же, возможно только в случае единогласного решения «группы семи». Это два разных вопроса», — приводит его слова ТАСС.

Зайберт добавил, что в настоящий момент Берлин ждет информацию от США, которые в этом году являются принимающей стороной, о дате, месте и том, как должен пройти саммит.

Президент США Дональд Трамп принял решение перенести саммит «большой семерки» (G7) с конца июня на сентябрь, а также выразил желание пригласить на него Россию, Индию, Южную Корею и Австралию, сообщалось 30 мая.

Трамп отметил, что в нынешнем составе G7 не представляет весь мир, делая такой формат устаревшим.

G7 («большая семерка») — международный клуб, объединяющий Великобританию, Германию, Италию, Канаду, США, Францию и Японию. Первоначально он включал шесть стран: первое совещание с участием Франции, США, Великобритании, ФРГ, Италии и Японии состоялось в 1957 году.

В 1976 году «шестерка» превратилась в «семерку», приняв в свой состав Канаду, а с 2002 года была преобразована в «восьмерку» с участием России.

РФ перестала быть членом G8 в 2014 году. С тех пор государства — участники объединения проводят саммиты в формате «большой семерки».