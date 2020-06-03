Мурашко назвал необходимостью маркировку лекарств

Министерство здравоохранения России считает, что маркировка лекарств необходима, заявил в среду, 3 июня, глава ведомства Михаил Мурашко в ходе совещания по ситуации в легкой промышленности.

«По маркировке лекарственных препаратов — это обязательная мера. Мы считаем, что фактически она сегодня уже работает на высокозатратных нозологиях, и она показала себя очень хорошо. Поэтому маркировка лекарственных препаратов по законодательству у нас внедряется с 1 июля, ответственные у нас — Министерство промышленности и торговли, но вся аптечная сеть, медицинские организации готовятся также», — сказал Мурашко, отвечая на соответствующий вопрос главы государства Владимира Путина.

Министр отметил, что медицинская продукция разнообразна, поэтому ведомством подготовлены нормативные документы по «пилоту» медицинских изделий.

18 мая российское правительство опубликовало постановление, в соответствии с которым маркировка станет обязательным лицензионным требованием для производителей лекарств с 1 июля.

Согласно документу, все медикаменты производителей должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.