Фармкомпании смогут избежать штрафов за просрочку маркировки лекарств

Первый зампред фракции «Единая Россия» в Госдуме Андрей Исаев в среду, 3 июня, рассказал о решении депутатов предложить правительству не штрафовать фармацевтические предприятия, которые по объективным причинам не успели ввести маркировку лекарств.

«В наших рекомендациях правительству мы предложим Росздравнадзору не применять административную ответственность, административные штрафы в отношении тех организаций, которые по объективным причинам, связанным с эпидемией COVID-19, не успели что-то сделать», — цитирует его ТАСС.

При этом он отметил, что сроки введения маркировки медикаментов не будут изменены. По словам Исаева, депутаты предложат правительству провести комплекс мер для перехода компаний, так называемый «переходный период».

Также в среду о неизменности сроков введения в России обязательной маркировки лекарств, обуви и сигарет рассказал «Известиям» участник прошедшего в конце мая совещания в кабмине. Отказ в переносе аргументирован тем, что система работает стабильно даже при серьезных нагрузках, а подавляющему большинству компаний удалось подготовиться в утвержденные законодательством сроки.

Ряд бизнес-организаций (например, Ассоциация производителей фармпрепаратов, а также Российская ассоциация электронных коммуникаций — РАЭК), в свою очередь, просили правительство страны предоставить несколько дополнительных месяцев на подготовку к маркировке компаниям, не сделавшим это в срок.

Главными рисками предприниматели называли задержку наладки оборудования и программного обеспечения в связи с невозможностью приезда технических специалистов, а также перебои с поставками самого оборудования для маркировки из-за ограничений, введенных в связи с эпидемией COVID-19.

По словам собеседника, основными аргументами против переноса стали стабильная работа системы даже под серьезной нагрузкой, а также тот факт, что подавляющему большинству компаний удалось подготовиться в утвержденные законодательством сроки.

18 мая российское правительство опубликовало постановление, в соответствии с которым маркировка станет обязательным лицензионным требованием для производителей лекарств с 1 июля.

Согласно документу, все медикаменты производителей должны быть в обязательном порядке зарегистрированы в системе мониторинга движения лекарственных препаратов для медицинского применения.