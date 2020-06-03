Минэкономразвития подготовит дополнительные меры поддержки индустрии общепита

Минэкономразвития России подготовит дополнительные меры по поддержке российской индустрии общепита и гостиничной индустрии. Об этом в среду, 3 июня, заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

«Минэкономразвития подготовит возможные дополнительные меры поддержки индустрии общественного питания. Варианты оказания помощи будут обсуждаться на отдельном совещании», ― цитирует его «РИА Новости».

При этом во время встречи с Белоусовым представители крупного гостиничного бизнеса заявили о том, что не нуждаются в поддержке. Однако, по словам представителя первого вице-премьера, Ростуризм в течение недели разработает алгоритмы поддержки нерабочих предприятий гостиничной индустрии.

Кроме того, он подчеркнул, что в случае обнаружения очагов коронавируса предприятия будут закрыты на карантин, но штрафов не последует.

Накануне президент России Владимир Путин одобрил применение плана по восстановлению экономики страны. Целью документа, в частности, является выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что план будет реализовываться в три этапа: до конца III квартала 2020 года требуется стабилизировать ситуацию, до II квартала 2021 года нужно завершить процесс восстановления экономики, а в III–IV кварталах 2021 года планируется выйти на устойчивую траекторию роста экономики.

Также он добавил, что на реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.

28 мая глава кабмина России поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам. К разработке документа должны были подключиться главы субъектов страны, представители общероссийских объединений предпринимателей.

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