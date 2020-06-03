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Более половины торговых сетей в РФ намерены закрыть часть магазинов

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году в связи с кризисом, вызванном пандемией коронавируса. Такие данные «Известиям» предоставили в крупных консалтинговых компаниях, информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ.

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65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них — представители fashion-сегмента. Как рассказала «Известиям» ведущий аналитик консалтинговой компании «Магазин магазинов» Ярославна Шилова, лишь 18% ритейлеров не собираются закрывать свои магазины, 17% не приняли окончательного решения. В 2019 году доля ритейлеров всех профилей, закрывавших торговые точки, составила 20%.

Тенденцию подтвердили другие участники рынка торговой недвижимости. Как объяснил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов, товарооборот основной массы магазинов, особенно fashion-сегмента, уже несколько месяцев остается на нулевом уровне.

К этому привели сбои поставок товаров, простой фабрик в разных странах, закрытие границ, торговых точек и ТЦ, а также падение реального платежеспособного спроса населения, добавил эксперт.

«Многие ритейлеры будут вынуждены закрывать магазины. Несетевые операторы сейчас испытывают наибольшие финансовые трудности, и, вероятно, часть из них полностью уйдет с рынка. Сети же будут оптимизировать свой бизнес, закрывая самые проблемные точки», — считает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

Ранее «Известия» писали о том, что ритейлеры также начали отказываться от открытия новых магазинов. Так, в X5 Retail Group («Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») сообщили, что уже сократили программу открытия новых торговых точек примерно на 20%.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины

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