 
$
Газета
Приложения
Главное

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020

Новости iz.ru
Газета «Известия»
НМГ
Новости РЕН ТВ
Новости 5 канала
Новости 78 канала
Спорт Экспресс
Спорт Экспресс
Газета
Газета
Приложения
Подписка
Прямой эфир
/

Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины

О планируемом сокращении сетей говорят и рестораторы
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Главный слайд
Начало статьи
Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины
2020-06-02 20:38:05">
2020-06-02 20:38:05
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такие данные «Известиям» предоставили в крупных консалтинговых компаниях, информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ. О возможном закрытии некоторых точек говорят и руководители сетей общепита. В результате до конца года ожидается увеличение свободных площадей в ТЦ до 10–12%, при этом могут повыситься цены на многие виды товаров — на 4–15%, считают эксперты. По их словам, закрытие нерентабельных точек — нормальная практика, поэтому неудивительно, что в кризис этот процесс ускоряется.

Кризис подкосил

Не попали в сеть: ритейлеры начали отказываться от открытия новых магазинов
Ограничения, связанные с распространением COVID-19, толкают их на оптимизацию бизнеса

В 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них — представители fashion-сегмента. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании «Магазин магазинов» на основе опроса ритейлеров. С информацией ознакомились «Известия». Лишь 18% ритейлеров не собираются закрывать свои магазины, 17% не приняли окончательного решения. В 2019 году доля ритейлеров всех профилей, закрывавших торговые точки, составила 20%, рассказала ведущий аналитик компании Ярослава Шилова.

Тенденцию подтвердили другие участники рынка торговой недвижимости. Пандемия привела к сбою поставок товаров, простою фабрик в разных странах, закрытию границ, магазинов и ТЦ, падению реального платежеспособного спроса населения. В итоге, товарооборот основной массы торговых точек, особенно fashion-сегмента, уже несколько месяцев нулевой, объяснил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

Точки
Точки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Гречным делом: перед карантином россияне запаслись товарами на сотни миллиардов
«На самоизоляцию» граждане отложили наличными рекордные 362 млрд рублей

— Многие ритейлеры будут вынуждены закрывать магазины. Несетевые операторы сейчас испытывают наибольшие финансовые трудности, и, вероятно, часть из них полностью уйдет с рынка. Сети же будут оптимизировать свой бизнес, закрывая самые проблемные точки, — считает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

Сети всегда ведут внутреннюю оптимизацию — закрывают малоэффективные магазины, открывают новые, и так далее. Нет ничего удивительного в том, что в кризисы этот процесс ускоряется, подчеркнул управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

В международной компании Knight Frank также сообщили «Известиям», что большинство ритейлеров намерены оптимизировать свои площади. Однако в реальности фактическая доля сетей, закрывающих магазины, может оказаться ниже 65%, отметила директор департамента торговой недвижимости компании Евгения Хакбердиева.

Салон без связи: мобильные операторы осваивают онлайн-гипермаркеты
Это позволит им отказаться от части фирменных магазинов

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, в первую очередь опасения ритейлеров были связаны с тем, что арендодатели не будут делать им уступки. Но найден компромисс: принят закон, регулирующий их взаимоотношения. Есть основания предполагать, что закроется меньше торговых точек, считает парламентарий.

Правда, закон, принятый Госдумой и 2 июня одобренный Советом Федерации, касается только малого и среднего бизнеса. Он позволяет субъектам МСП расторгать арендные соглашения без штрафов.

По словам представителя одной из крупнейших ритейл-сетей России, из-за кризиса стали очевидны проблемы слабых магазинов — их в любом случае придется закрывать. Но окончательные решения будут приниматься уже после снятия режима самоизоляции во всех регионах, когда станет понятно потребительское поведение, добавил собеседник «Известий».

Точки-1
Точки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Ни ГД, ни людям: ритейлеры пригрозили отказом от распродаж
На такие меры они готовы пойти, чтобы заблокировать введение регулирования акций

Некоторые fashion-сети из-за отсутствия выручки и обнуления банковских кредитов не смогли заказать осенние коллекции и закроются по этой причине. Из-за отсутствия занятий в школах и закрытых офисов потеряли в выручке магазины канцтоваров, не вернется в строй и часть ресторанов — в первую очередь в результате проблем со спросом и арендодателями, отметил председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.

Конечно, мы закроем часть точек, но сколько точно — сказать пока сложно. Речь идет о тех кафе, где трафик и аренда будут не соответствовать заданным параметрам, — сказал «Известиям» гендиректор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный.

Убыточные точки будут закрывать все сетевые бренды, но их процент в общем портфеле будет определяться положением компании на рынке, высказал мнение основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Если бренд твердо стоит на ногах, то закрытых точек будет меньше, в противном случае могут завершить деятельность до 30–50% от их общего количества. «Теремок» планирует продолжить работу большинства своих кафе, сказал он.

В Минпромторге на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Процент вакантности

Регуляторные выплаты: бизнес просит компенсацию за новые требования
Предприниматели также хотят, чтобы о проверках их предупреждали не меньше чем за три дня

На торговых центрах закрытие проблемных точек ритейлеров скажется негативно — процент вакантных площадей резко вырастет, спрогнозировала генеральный директор компании «Региондевелопмент» Ольга Вальчук.

К концу 2020-го уровень свободных площадей может достигнуть в среднем 10–12%, сказала руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева. По итогам I квартала года показатель составлял 5,9%.

Больше всех пострадают ТЦ средних размеров: сейчас интерес аудитории распределился между крупнейшими моллами и районными торговыми центрами, отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров. При этом закрытие магазина в ТЦ крупным сетям обойдется довольно дорого: правом безболезненного расторжения могут воспользоваться только предприятия малого и среднего бизнеса, включенные в список наиболее пострадавших отраслей, отметил Олег Войцеховский. Поэтому значительная часть закрытий будет приходиться на помещения street retail, считает он.

Точки-2
Точки
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Расти спокойно: в план экономики включат новые налоговые послабления
На эту меру поддержки для МСП, по оценкам экспертов, дополнительно потребуется около 20 млрд рублей

Стабилизация ситуации ожидается не ранее марта-апреля следующего года, полагает Евгения Сафонова. По мнению Ольги Вальчук, для полного восстановления отрасли может потребоваться несколько лет.

В начале посткарантинного периода ритейлеры будут пробовать разные стратегии: кто-то — привлекать клиентов сниженной ценой, кто-то, наоборот, попробует воспользоваться накопленным отложенным спросом и даже немного поднимет цены, считает Александр Морозов.

К концу года опрошенные «Известиями» эксперты ожидают рост цен на все виды товаров, в том числе продовольственные. Речь идет о подорожании на 4–15%, оценил Александр Морозов. Но в первую очередь это произойдет не из-за закрытия магазинов, а в результате роста курса доллара и евро к рублю, отметил Михаил Петров.

По оценке Ярославы Шиловой, рост цен возможен в первую очередь на продукты питания, хотя эти сети пока не закрывали свои торговые точки. На 10% может увеличиться стоимость детских и спортивных товаров, на 5% — товаров для дома.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Груз безответственности: Минэк адаптировал для бизнеса стандарты ОЭСР
Их внедрение осложнит предприятиям выход из кризиса и увеличит расходы на 8%
Взять внаймы: в СФ предложили доплачивать бизнесу за устройство новых работников
В целом меры поддержки занятости от сенаторов эксперты оценили в 500 млрд рублей

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020