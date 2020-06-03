Больные точки: более половины ритейлеров будут закрывать магазины

Более половины торговых сетей в России закроют часть своих магазинов в 2020 году из-за кризиса, вызванного пандемией коронавируса. Такие данные «Известиям» предоставили в крупных консалтинговых компаниях, информацию подтвердили представители ритейла и ТЦ. О возможном закрытии некоторых точек говорят и руководители сетей общепита. В результате до конца года ожидается увеличение свободных площадей в ТЦ до 10–12%, при этом могут повыситься цены на многие виды товаров — на 4–15%, считают эксперты. По их словам, закрытие нерентабельных точек — нормальная практика, поэтому неудивительно, что в кризис этот процесс ускоряется.

Кризис подкосил

В 2020 году 65% всех сетей в России планируют закрыть в среднем по 15 торговых точек. 30% из них — представители fashion-сегмента. Об этом свидетельствуют данные консалтинговой компании «Магазин магазинов» на основе опроса ритейлеров. С информацией ознакомились «Известия». Лишь 18% ритейлеров не собираются закрывать свои магазины, 17% не приняли окончательного решения. В 2019 году доля ритейлеров всех профилей, закрывавших торговые точки, составила 20%, рассказала ведущий аналитик компании Ярослава Шилова.

Тенденцию подтвердили другие участники рынка торговой недвижимости. Пандемия привела к сбою поставок товаров, простою фабрик в разных странах, закрытию границ, магазинов и ТЦ, падению реального платежеспособного спроса населения. В итоге, товарооборот основной массы торговых точек, особенно fashion-сегмента, уже несколько месяцев нулевой , объяснил генеральный директор S.A. Ricci Александр Морозов.

Точки Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

— Многие ритейлеры будут вынуждены закрывать магазины. Несетевые операторы сейчас испытывают наибольшие финансовые трудности, и, вероятно, часть из них полностью уйдет с рынка. Сети же будут оптимизировать свой бизнес, закрывая самые проблемные точки, — считает аналитик департамента исследований Cushman & Wakefield Евгения Сафонова.

Сети всегда ведут внутреннюю оптимизацию — закрывают малоэффективные магазины, открывают новые, и так далее. Нет ничего удивительного в том, что в кризисы этот процесс ускоряется, подчеркнул управляющий директор Российского совета торговых центров (РСТЦ) Олег Войцеховский.

В международной компании Knight Frank также сообщили «Известиям», что большинство ритейлеров намерены оптимизировать свои площади. Однако в реальности фактическая доля сетей, закрывающих магазины, может оказаться ниже 65%, отметила директор департамента торговой недвижимости компании Евгения Хакбердиева.

По словам депутата Госдумы Александра Якубовского, в первую очередь опасения ритейлеров были связаны с тем, что арендодатели не будут делать им уступки. Но найден компромисс: принят закон, регулирующий их взаимоотношения. Есть основания предполагать, что закроется меньше торговых точек, считает парламентарий.

Правда, закон, принятый Госдумой и 2 июня одобренный Советом Федерации, касается только малого и среднего бизнеса. Он позволяет субъектам МСП расторгать арендные соглашения без штрафов.

По словам представителя одной из крупнейших ритейл-сетей России, из-за кризиса стали очевидны проблемы слабых магазинов — их в любом случае придется закрывать. Но окончательные решения будут приниматься уже после снятия режима самоизоляции во всех регионах, когда станет понятно потребительское поведение , добавил собеседник «Известий».

Некоторые fashion-сети из-за отсутствия выручки и обнуления банковских кредитов не смогли заказать осенние коллекции и закроются по этой причине. Из-за отсутствия занятий в школах и закрытых офисов потеряли в выручке магазины канцтоваров, не вернется в строй и часть ресторанов — в первую очередь в результате проблем со спросом и арендодателями, отметил председатель совета директоров сети хобби-гипермаркетов «Леонардо» Борис Кац.

— Конечно, мы закроем часть точек, но сколько точно — сказать пока сложно. Речь идет о тех кафе, где трафик и аренда будут не соответствовать заданным параметрам, — сказал «Известиям» гендиректор ГК «Шоколадница» Олег Подгорный.

Убыточные точки будут закрывать все сетевые бренды, но их процент в общем портфеле будет определяться положением компании на рынке, высказал мнение основатель и управляющий сети ресторанов «Теремок» Михаил Гончаров. Если бренд твердо стоит на ногах, то закрытых точек будет меньше, в противном случае могут завершить деятельность до 30–50% от их общего количества. «Теремок» планирует продолжить работу большинства своих кафе, сказал он.

В Минпромторге на момент публикации на запрос «Известий» не ответили.

Процент вакантности

На торговых центрах закрытие проблемных точек ритейлеров скажется негативно — процент вакантных площадей резко вырастет, спрогнозировала генеральный директор компании «Региондевелопмент» Ольга Вальчук.

К концу 2020-го уровень свободных площадей может достигнуть в среднем 10–12%, сказала руководитель направления аренды торговых помещений CBRE Александра Чиркаева. По итогам I квартала года показатель составлял 5,9%.

Больше всех пострадают ТЦ средних размеров: сейчас интерес аудитории распределился между крупнейшими моллами и районными торговыми центрами, отметил генеральный директор Smart Estate Moscow Михаил Петров. При этом закрытие магазина в ТЦ крупным сетям обойдется довольно дорого: правом безболезненного расторжения могут воспользоваться только предприятия малого и среднего бизнеса, включенные в список наиболее пострадавших отраслей, отметил Олег Войцеховский. Поэтому значительная часть закрытий будет приходиться на помещения street retail, считает он.

Стабилизация ситуации ожидается не ранее марта-апреля следующего года, полагает Евгения Сафонова. По мнению Ольги Вальчук, для полного восстановления отрасли может потребоваться несколько лет.

В начале посткарантинного периода ритейлеры будут пробовать разные стратегии: кто-то — привлекать клиентов сниженной ценой, кто-то, наоборот, попробует воспользоваться накопленным отложенным спросом и даже немного поднимет цены, считает Александр Морозов.

К концу года опрошенные «Известиями» эксперты ожидают рост цен на все виды товаров, в том числе продовольственные. Речь идет о подорожании на 4–15%, оценил Александр Морозов. Но в первую очередь это произойдет не из-за закрытия магазинов, а в результате роста курса доллара и евро к рублю, отметил Михаил Петров.

По оценке Ярославы Шиловой, рост цен возможен в первую очередь на продукты питания, хотя эти сети пока не закрывали свои торговые точки. На 10% может увеличиться стоимость детских и спортивных товаров, на 5% — товаров для дома.