Собянин заявил о функционировании 80% экономики Москвы в штатном режиме

Около 80% московских предприятий, учреждений и организаций начинают работать в штатном режиме. Об этом во вторник, 2 июня, заявил мэр столицы Сергей Собянин.

«Москва с каждой неделей всё больше и больше «раскрывается», все больше и больше предприятий начинают работать в нормальном режиме. Торговля продовольственными товарами, торговля непродовольственными товарами, стройка, все промпредприятия. По большому счету, сегодня уже 80% экономики Москвы начинает функционировать в нормальном штатном режиме», ― отметил он во время онлайн-саммита мэров городов мира «Вместе мы выстоим. Города против COVID-19».

Также градоначальник подчеркнул необходимость того, чтобы люди научились жить в новых условиях коронавирусной угрозы. Именно поэтому важны ответственное поведение работодателей и соблюдение санитарных требований на предприятиях.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин одобрил применение плана по восстановлению экономики страны. Цель документа, в частности, выход на устойчивую траекторию экономического роста, увеличения реальных доходов граждан на основании использования современных технологий, цифровизации, новых возможностей рынка труда.

Председатель правительства Михаил Мишустин рассказал, что план будет реализоваться в три этапа: до конца III квартала 2020 года требуется стабилизировать ситуацию, до II квартала 2021 года нужно завершить процесс восстановления экономики, а в III–IV кварталах 2021 года планируется выйти на устойчивую траекторию роста экономики.

Также он добавил, что на реализацию плана за два года понадобится 5 трлн рублей.

28 мая глава кабмина России поручил реализовать данный нацплан, включающий в себя около 500 мероприятий в девяти разделах, до конца 2021 года.

Подготовить общенациональный план действий по восстановлению экономики Путин поручил правительству 11 мая в ходе обращения к гражданам. К разработке документа должны были подключиться главы субъектов страны, представители общероссийских объединений предпринимателей.

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