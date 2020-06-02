Фальков заявил о разработке новых требований к общежитиям вузов

Минобрнауки России совместно с вузами выработает новые требования к общежитиям в связи с распространением коронавируса. Об этом во вторник, 2 июня, заявил глава ведомства Валерий Фальков.

«С одной стороны, в условиях пандемии перешли на дистанционный формат, но у нас работали общежития, и мы понимаем, что с 1 сентября все бы хотели работать в нормальном формате. Мы должны проанализировать тот опыт, который получили, и выработать новые форматы, новые протоколы деятельности», ― отметил он в интервью программе «Право на справедливость» на Первом канале.

Также он заверил, что к 1 сентября требования к общежитиям будут выработаны.

Ранее, 29 мая, стало известно, что российские творческие вузы смогут провести вступительные экзамены в очной форме при условии соблюдения рекомендаций Роспотребнадзора из-за пандемии коронавируса.

Несколько недель назад в Минобрнауки сообщили, что в связи с эпидемиологической обстановкой документы на поступление в вузы, которые находятся в ведении министерства, будут приниматься дистанционно. Срок подачи заявлений — с 20 июня до 17 августа.

В целом, по мнению Фалькова, вузы адаптировались к новым условиям работы на фоне пандемии коронавируса. Он признал, что альтернативы переходу на дистанционное обучение, когда началась эпидемия, не было.

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