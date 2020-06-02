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В России появятся новые трехзначные коды регионов на номерах автомобилей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Министерство внутренних дел (МВД) России утвердило изменения в приказе о регистрационных знаках транспортных средств. Теперь перечень цифр, с которых может начинаться трехзначный автомобильный код региона, будет расширен. Соответствующий документ опубликован во вторник, 2 июня, на официальном интернет-портале правовой информации.

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Приказ вступил в силу в марте 2020 года, уточняет RT.

Ранее ГИБДД могла выдавать номера с трехзначными кодами, которые начинались только с цифр 1 или 7. Теперь в регистрационных знаках в качестве первой цифры кода допускается применение всех цифр от 1 до 9.

Руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов заявил в беседе с «Известиями», что появление трехзначных кодов регионов в автономерах никак не скажется на водителях.

«Добавление других цифр, кроме 7 и 1, в код региона госномера было лишь вопросом времени. На стоимость страховки и самих номеров это никак не повлияет», — отметил он.

По его словам, трехзначные коды гораздо актуальнее для Москвы, где есть проблемы в связи с тем, что номера заканчиваются.

В пресс-службе управления ГИБДД по Свердловской области сообщили, что код региона 666 не будет использоваться в автомобильных номерах, сообщает «Москва 24». В ведомстве отметили, что номеров с кодом 196 хватит не на один год.

Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 году исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.

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