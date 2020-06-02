Автоэксперт прокомментировал появление трехзначных кодов в регионах

Появление трехзначных кодов регионов в автономерах никак не скажется на водителях, заявил в беседе с «Известиями» руководитель Федерации автовладельцев России (ФАР) Максим Едрышов во вторник, 2 июня.

Накануне, 1 июня, сообщалось, что МВД России утвердило изменения в комбинации цифр кодов автомобильных номеров. Речь идет о введении трехзначных кодов для некоторых российских регионов.

«Добавление других цифр, кроме 7 и 1, в код региона госномера было лишь вопросом времени. На стоимость страховки и самих номеров это никак не повлияет. Собственно, это вообще никак не должно сказаться на автовладельцах», — сказал Максим Едрышов.

По его мнению, трехзначные коды гораздо актуальнее для Москвы, где есть вопросы с тем, что номера заканчиваются.

«Трехзначные коды регионов в госномерах за пределами столицы ввели скорее как задел на будущее, нежели они реально кончаются уже сейчас», — заключил автомобильный эксперт.

До настоящего времени трехзначный код мог начинаться только с 1 или 7. Теперь же Госавтоинспекция сможет выдавать государственные номера с трехзначными кодами регионов, начинающимися с цифр 2, 3, 4, 5, 6, 8 и 9.

При этом в управлении ГИБДД Свердловской области сообщили, что номера с кодом региона 666 не планируется использовать, потому что номеров с кодом 196 хватит не на один год, сообщает ТАCC.

Третью цифру в код региона начали добавлять с 2005 году исключительно для Москвы, когда в столице закончились серии 77, 99 и 97. Затем третью цифру ввели для номеров Санкт-Петербурга.