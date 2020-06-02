В номерах российских машин может появиться код 666. «Число зверя» могут присвоить автовладельцам Свердловской области. Дело в том, что МВД утвердило изменения в комбинациях кодов регионов. Сейчас трехзначный номер может начинаться только с 1 и 7. Новые правила позволят использовать остальные цифры. Мера понадобится, если в регионе закончатся двухзначные коды, как это произошло, к примеру, в Москве.