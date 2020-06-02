ЦИК опубликовала образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции

Образец бюллетеня для голосования по поправкам к Конституции представили во вторник, 2 июня, в ЦИК России. Он будет содержать один вопрос.

«Вы одобряете изменения в Конституцию РФ?» — цитирует «РИА Новости» вопрос.

Участнику голосования предлагается два варианта ответа. Нужно поставить отметку в одном из расположенных ниже квадратиков с вариантами ответа «да» или «нет», сообщает телеканал «Звезда».

1 июня президент России Владимир Путин назначил 1 июля датой проведения голосования по поправкам к Конституции. Этот день сделают выходным, сообщает телеканал «360».

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заверила, что голосование пройдет безопасно — при соблюдении рекомендаций риск заражения коронавирусом будет исключен. Кроме того, к 1 июля в России могут быть достигнуты оптимальные показатели эпидемиологической ситуации.

По словам Памфиловой, голосование организуют таким образом, что оно будет безопаснее похода в магазин. Кроме того, будет учтен опыт других стран по проведению голосований в период пандемии.

Внести изменения в Основной закон страны Путин предложил в ходе послания Федеральному собранию 15 января. Он представил целый блок социальных поправок: гарантия МРОТа не ниже прожиточного минимума, индексация пенсий и соцвыплат и финансовая поддержка семей с детьми.

Законопроект о поправках приняла Госдума 23 января. После документ поддержали региональные парламенты и Совет Федерации, а Конституционный суд признал законность представленных изменений. Первоначально голосование было запланировано на 22 апреля, но дату пришлось перенести из-за пандемии коронавируса.