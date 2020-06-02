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Crew Dragon доставил на МКС серию работ художника стрит-арта

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Фото: twitter.com/SpaceX
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Пилотирумый корабль Crew Dragon доставил на Международную космическую станцию (МКС) работы американского художника стрит-арта Тристана Итона. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщает Artnet.

Отмечается, что компания Space X Илона Маска специально заказала серию работ для первого полета ракеты в космос. Художник создал высокопрочные двусторонние пластины, используя золото, бронзу и алюминий.

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«Я придумал серию работ, представляющих двойственную природу человечества, наше прошлое и наше будущее. Мы много раз меняли мир при помощи доброты, надежды и науки. Надеюсь, у нас получится еще раз», — заявил Итон.

Он выполнил по одной работе для каждого из пяти космонавтов, находящихся на МКС, включая тех двух, что прибыли на станцию на Crew Dragon.

Каждая из работ была упакована в защитный футляр и снабжена посланием от автора и приветствием космонавтам МКС. Предполагается, что через три месяца его произведения вернутся на Землю.

30 мая ракета-носитель Falcon 9 с многоразовым пилотируемым космическим кораблем Crew Dragon успешно стартовала с мыса Канаверал. На следующий день корабль пристыковался к МКС в автоматическом режиме.

Опрошенные «Известиями» эксперты заявили, что запуск американского пилотируемого корабля Crew Dragon может открыть новую эру в космонавтике.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп назвал «триумфальным возвращением США к звездам» успешный запуск Crew Dragon.

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