В Воронеже трехлетний ребенок провалился в канализационный люк

В Воронеже ребенок провалился в открытый канализационный колодец, об этом в понедельник, 1 июня, сообщает «Регион online».

Несчастный случай произошел на улице Маршала Одинцова, 21. Во время прогулки трехлетний ребенок немного отбежал от отца и провалился в открытый люк на 1,5 м. Папа быстро среагировал и достал малыша, но какое-то время ребенок провел в воде и повредил ногу.

По факту происшествия родители написали заявление в полицию, проводится проверка.

Ранее в Казани сотрудники МЧС на протяжении 10 часов уговаривали местного жителя слезть с дерева высотой с девятиэтажный дом. Инцидент произошел в воскресенье ночью на улице Фатыха Амирхана, 38. По предварительным данным, причиной его поведения стал конфликт с матерью.