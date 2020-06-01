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В Казани спасатели 10 часов уговаривали мужчину слезть с дерева

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Фото: скриншот с видео
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В Казани сотрудники МЧС на протяжении 10 часов уговаривали местного жителя слезть с дерева высотой с девятиэтажный дом. Видеозапись с места происшествия опубликовали в социальных сетях.

Инцидент произошел в воскресенье ночью на улице Фатыха Амирхана, 38. Прибывшие на место сотрудники МЧС обнаружили мужчину на верхушке дерева напротив девятиэтажного дома. Спасатели совместно с психологами и медиками попытались уговорить мужчину слезть с дерева на протяжении 10 часов.

По предварительным данным, причиной его поведения стал конфликт с матерью.

«Мотивы забравшегося на приличную высоту неизвестны. Но слезать с дерева добровольно он не хочет, а применять силовые методы рискованно», — сообщил в беседе с «Бизнес Online» начальник отдела по работе со СМИ МЧС по Республике Татарстан Андрей Родыгин.

В конце концов мужчина решил спуститься после того, как к дереву подъехала пожарная машина с автолестницей. Однако на полпути он запутался в ветках и прыгнул мимо спасательного батута. В итоге спасатели успели подхватить мужчину, что смягчило удар при падении. Пострадавшего с травмами госпитализировали в городскую клиническую больницу № 7.

2 марта сотрудники МЧС с помощью спецтехники сняли залезшего на дерево жителя Москвы. Мужчина объяснил свой поступок тем, что хотел извиниться перед женой, которая выгнала его из дома.

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