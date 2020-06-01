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В НАТО рассказали об отмене ряда военных учений из-за коронавируса

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Фото: TASS/EPA/Toms Kalnins
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НАТО изменила или отложила ряд военных учений из-за коронавируса. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила официальный представитель альянса Оана Лунгеску.

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«Несколько учений НАТО были отменены или модифицированы в качестве меры предосторожности в связи с пандемией коронавируса», — приводит ТАСС слова Лунгеску.

Вместе с тем она не стала приводить примеры отмененных военных маневров.

В середине мая глава Военного комитета НАТО Стюарт Пич заверил, что пандемия коронавируса не повлияла на операции Североатлантического альянса, в том числе в Афганистане и Прибалтике.

В апреле генсек альянса Йенс Столтенберг предупредил, что бюджеты стран — участниц НАТО будут сокращаться из-за пандемии коронавируса, однако точный размер уменьшения этих расходов оценить пока невозможно.

Первые сообщения о том, что график учений НАТО скорректирован, появились еще в марте. В том же месяце Европейское командование ВС США сообщило, что они сократили масштаб военных учений Defender Europe 2020 из-за коронавируса.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года в китайском Ухане. Согласно данным Worldometer на 1 июня, в мире зарегистрировано свыше 6,32 млн случаев заболевания COVID-19, умерли более 375 тыс. человек, вылечились 2,88 млн.

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