В России отказались от военных учений у границ стран НАТО в 2020 году

Россия в 2020 году не будет проводить крупные военные учения рядом со странами НАТО. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщили в Генеральном штабе РФ.

«Продолжим курс на деэскалацию ситуации в Европе. В текущем году Вооруженными силами не предусматривается проведение крупных учений вблизи границ стран — членов НАТО», — приводит «Интерфакс» слова начальника главного оперативного управления Генштаба России генерал-полковника Сергея Рудского.

Он отметил, что в дальнейшем российские Вооруженные силы (ВС) готовы к корректировке районов учений на паритетной с альянсом основе.

Самые масштабные стратегические учения ВС РФ «Кавказ-2020» пройдут в сентябре 2020 года. По словам министра обороны России Сергея Шойгу, данное событие станет важнейшим этапом в подготовке российской армии. Основной акцент будет сделан на внедрении опыта современной вооруженной борьбы и стимулировании командиров к нестандартному решению задач.