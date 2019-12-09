Шойгу назвал дату проведения командно-штабных учений «Кавказ-2020»

Стратегические командно-штабные учения «Кавказ-2020» пройдут в сентябре 2020 года. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу сообщил в понедельник, 9 декабря, в ходе селекторного совещания ведомства.

Шойгу отметил, что данное событие станет важнейшим этапом в подготовке российской армии. В частности, в новом учебном году запланировано более 4,8 тыс. учений различного масштаба. Помимо этого, в программе свыше 9 тыс. практических мероприятий боевой учебы. Основной акцент будет сделан на внедрении опыта современной вооруженной борьбы и стимулировании командиров к нестандартному решению задач.

«Строгое выполнение планов подготовки позволит поддерживать высокий уровень боеспособности войск, обеспечивать национальные интересы и адекватно реагировать на возможные обострения военно-политической обстановки на любом стратегическом направлении», — приводит ТАСС слова Шойгу.

27 ноября журналисты издания «Военно-промышленный курьер» написал, что в учениях «Кавказ-2020» примет участие и Черноморский флот.

25 ноября сообщалось, что в 2020 году российские сухопутные войска примут участие в 11 международных учениях.