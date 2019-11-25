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Российская армия окончательно перешла на «Искандеры»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Российская армия завершила процесс перевооружения ракетных бригад с тактического ракетного комплекса «Точка-У» на оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М». Об этом «Известиям» сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Программу перевооружения завершил торжественный ритуал вручения боевых машин ракетчикам Гвардейской Краснознаменной общевойсковой армии Западного военного округа на полигоне Капустин Яр в Астраханской области.

Военнослужащие ракетной бригады прошли дополнительное обучение и провели техническую приемку основных узлов и агрегатов комплекса, в том числе с помощью динамического тренажера «Ярость».

В сентябре Минобороны РФ опубликовало видео пуска ракеты комплекса «Искандер-М» на полигоне Сарышаган в Казахстане в рамках учений «Центр-2019». Расчеты выполнили пуски и нанесли удар по условному лагерю террористов в нескольких сотнях километров от стартовых позиций, сообщили в ведомстве.

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