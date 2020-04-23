Генштаб получил полномочия определять требования к экспорту военной техники

Президент России Владимир Путин подписал указ, которым наделил Генштаб Вооруженных сил России полномочиями определять требования к экспортной военной техники. Об этом свидетельствует соответствующий документ на портале правовой информации, опубликованный в среду, 22 апреля.

Согласно указу, Генштаб сможет утверждать тактико-технические требования к образцам вооружения и военной техники, разрешенным для экспорта, экспортную комплектацию продукции военного назначения, а также основные положения опытно-конструкторских и научно-исследовательских работ, разрешенных для экспорта. Отмечается, что документ вступает в силу со дня его подписания.

9 апреля Владимир Путин на заседании комиссии по вопросам ВТС с иностранными государствами сообщил, что итоги России по военно-техническому сотрудничеству (ВТС) за 2019 год положительные, страна перевыполнила план на 2%.

Всего за прошедший год Россия поставила странам военной техники на сумму более $15 млрд. Хорошие показатели, отметил президент, являются заслугой в том числе работников оборонно-промышленного комплекса и организаций, экспортирующих военную продукцию.

Ранее в феврале в «Рособоронэкспорте» «Известиям» заявили, что намерены в полной мере выполнить контакты на поставки продукции военного назначения другим странам, несмотря на пандемию коронавируса.