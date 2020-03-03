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Новейшие бронеавтомобили «Тигр-М» впервые задействовали в учениях в Бурятии

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Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь
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В Бурятии во вторник, 3 марта, впервые задействовали в учениях новейшие бронированные автомобили «Тигр-М».

Спецназ выдвинулся на автомобилях в район, подконтрольный условным террористам. Колонна попала в лесу в засаду, но бойцам удалось окружить и уничтожить нападавших. Затем разведчики совершили короткий рейд в горы, где находится стоянка боевиков, сообщает телеканал «Звезда».

Военнослужащие обнаружили лагерь при помощи дронов и новейших комплексов «Стрелец». Бандитов атаковали с трех сторон. В результате противник и лагерь со складом оружия и боеприпасов были уничтожены. Группа вернулась на базу без потерь.

«Тигр» — российский многоцелевой автомобиль повышенной проходимости, бронеавтомобиль, армейский автомобиль-внедорожник. Производится на Арзамасском машиностроительном заводе.

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