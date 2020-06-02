Золотой бочонок: объемы производства драгметалла хотят нарастить вдвое

В Госдуме готовят инициативу, которая призвана увеличить объемы производства золота в России как минимум вдвое. В середине июня депутаты внесут на рассмотрение нижней палаты парламента законопроект об отмене 20-процентного ввозного НДС на драгоценные металлы. Об этом «Известиям» рассказали авторы документа депутаты Дмитрий Ионин и Игорь Ананских. Сегодня в стране перерабатывается около 300 т золота ежегодно. Показатель может вырасти до 600 т в первую очередь за счет импорта необработанных металлов из стран Средней Азии, а также Латинской Америки и Африки. Большая загрузка заводов даст тысячи новых рабочих мест, дополнительные налоговые отчисления и позволит увеличить золотой запас страны, говорят эксперты. Однако необходимо проконтролировать, чтобы предприятия, получив льготы, действительно наращивали объемы.

Загрузить мощности

В стране сегодня производится около 300 т золота в год (в основном то, что добывается в РФ), и при этом работает 11 заводов. А в лидирующей в этой сфере Швейцарии четыре предприятия ежегодно обрабатывают примерно 3,3 тыс. т, рассказал Дмитрий Ионин.

Отечественные аффинажные заводы (по обработке драгоценных металлов) загружены сегодня примерно на 30%, подтвердил «Известиям» коммерческий директор Екатеринбургского завода по обработке цветных металлов Александр Сахаров. В числе основных факторов, сдерживающих развитие российского рынка драгметаллов, — ввозной НДС в размере 20%, отметил он. Эти издержки производителям приходится компенсировать за счет иностранных поставщиков сырья, поэтому переработка в РФ становится невыгодной, уточнил Дмитрий Ионин. Затраты приходится закладывать и в стоимость золота, несмотря на то что НДС возвращается, подчеркнул Александр Сахаров.

— НДС возмещается только через квартал, из-за этого возникает кассовый разрыв. При этом в других странах таких налогов нет, — уточнил он.

Депутаты Дмитрий Ионин и Игорь Ананских разработали законопроект об отмене ввозного НДС на драгоценные металлы. Внести документ на рассмотрение нижней палаты планируется в середине июня.

Золото-1 Ковка слитка палладия высшей пробы на предприятии «Красцветмет» Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

Сегодня доля России в мировом объеме переработки золота составляет 7%, стоимость перерабатываемого металла — примерно 1,2 трлн рублей, отметил директор компании по первичной переработке драгоценных металлов «Легион» Илья Тарасов. Эти показатели могут вырасти как минимум в два раза, дополнительно в стране могут перерабатывать еще 300 т золота, считает Игорь Ананских.

По прогнозу Александра Сахарова, загрузка отечественных аффинажных заводов может увеличиться на 20%. В первую очередь это произойдет за счет стран Средней Азии (например, Узбекистан, Казахстан, Таджикистан), а также Латинской Америки (Венесуэла, Чили, Эквадор) и Африки (Конго, Гана, Нигерия), добавил он.

— Спрос на золото сейчас очень высокий, и Россия может занять достойное место среди мировых производителей этого металла. Это будет выгодно для экономики страны как в краткосрочной перспективе, так и в расчете на много лет вперед, — считает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев.

Золотые горы

Российские аффинажные заводы давно лоббируют отмену ввозного НДС на драгоценные металлы, отметила аналитик по товарным рынкам «Открытие Брокер» Оксана Лукичева. Это, конечно, принесет выгоду производителям, но очевидно и позитивное влияние на экономику страны: благодаря увеличению объемов работы заводов вырастет количество рабочих мест, подчеркнул директор Центра конъюнктурных исследований Высшей школы экономики Георгий Остапкович.

По оценке Игоря Ананских, если в стране будет дополнительно перерабатываться около 300 т золота, это даст тысячи новых рабочих мест. Кроме того, в казну будут поступать дополнительные налоги с заработной платы сотрудников и самого производства, отметил он.

Например, переработка только 100 т золота даст около 420 млн рублей налогов в год, а такая услуга, как его перевозка, — примерно 280 млн, рассказал Илья Тарасов.

Кроме того, переработанное в России золото сможет закупать ЦБ для наращивания золотовалютного резерва страны, что может укрепить рубль, подчеркнул Дмитрий Ионин.

Золото Золотые слитки высшей пробы на Красноярском заводе цветных металлов Фото: РИА Новости/Илья Наймушин

По мнению партнера налоговой практики BMS Law Firm Давида Капианидзе, прежде чем принимать изменения в законодательство, необходимо проанализировать несколько моментов. Во-первых, необходимо понять, какая сейчас нагрузка по НДС у аффинажных заводов. Во-вторых, предусмотреть, что льготой смогут воспользоваться только те предприятия, которые в первые два года после отмены НДС расширят штат сотрудников.

Главный аналитик ГК «Алор» Алексей Антонов отметил, что главная причина, по которой в Швейцарии производится больше всего золота, заключается не в отсутствии ввозного НДС — это страна-сейф , нейтральная и не участвующая ни в каких геополитических конфликтах. Поэтому эксперт считает, что отмена налога не окажет существенного влияния на загрузку отечественных аффинажных заводов.

«Известия» также направили запрос в Минфин.

Ранее «Известия» писали, что Центробанк ускорил накопления золотых резервов на фоне роста неопределенности в глобальной экономике и распространения коронавируса. Более того, запасы золота в этом году впервые пробили отметку в 20% от всех международных резервов Банка России, следует из данных регулятора.