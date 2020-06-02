Советский цирк: как аферист заработал на ностальгии по СССР

Кировская ячейка запрещенного «Союза славянских сил Руси» была ликвидирована сотрудниками полиции. Это уже не первое задержание так называемых граждан СССР. Организаторы движения умело эксплуатируют ностальгию по Советскому Союзу и наживаются на продаже липовых документов, якобы освобождающих от оплаты услуг ЖКХ. Но задержанные оказались не обычными аферистами: кроме прочего, они призывали и к свержению существующего государственного строя . Подробности — в материале «Известий».

«Союз славянских сил Руси», также известный в интернете как «Домой в СССР», «Союз Советских Социалистических Республик» был признан экстремистской организацией Верховным судом Коми в августе 2019 года . Тем не менее участники движения не прекращают активности. Трое предполагаемых экстремистов были задержаны в Кирове оперативниками полиции в рамках совместной с СКР, региональным УФСБ и Росгвардией операции.

СССР_2 Момент задержания участников кировской ячейки запрещенного «Союза славянских сил Руси» Фото: МВД РФ

«Являясь участниками данного объединения и зная о вступлении в законную силу решения Верховного суда Республики Коми, организовали деятельность его филиала в Кировской области, в том числе вовлекая новых участников» , — говорится на сайте республиканского МВД.

«Они организовывали и проводили собрания (планерки), вовлекали в объединение новых участников, выдавая за денежное вознаграждение вкладыши, подтверждающие принадлежность к гражданству СССР. Помимо этого, они изготавливали и хранили в целях массового распространения экстремистские материалы, осуществляли иные действия, направленные на воспрепятствование законной деятельности органов государственной власти РФ », — сообщается в пресс-релизе кировского управления СКР.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 282.2 УК РФ («Организация деятельности экстремистской организации»).

Идея не платить

Основателем этой экстремистской секты считается московский стоматолог Сергей Тараскин 1962 года рождения, провозгласивший себя в 2010 году врио президента СССР . Сторонники движения считают существующую в стране власть нелегитимной и полагают, что СССР не прекратил своего существования 26 декабря 1991 года. Этим утверждениям посвящены многочисленные агитационные материалы организации, которые вводят в заблуждение малограмотных людей.

« Тараскин обанкротился и захотел решить свои финансовые проблемы, провозгласив себя главой России, СССР, а заодно и Российской империи, а также богом и галактическим повелителем. Организация, в общем-то, занимается не только разжиганием розни, но и вымогательством денег у своих адептов», — рассказывает директор правозащитного центра Всемирного русского народного собора религиовед Роман Силантьев.

СССР_1 Сергей Тараскин Фото: youtube.com

Тараскин использует мешанину из популярных теорий заговора, не исключая и откровенно антисемитских идей. В дело идет всё — от реальной фултонской речи Черчилля до бредовых фантазий конспирологов и таких материалов, как печально известная фальшивка «Протоколы сионских мудрецов».

Своими целями незаконная организация провозгласила «освобождение» России от внешних и внутренних врагов, при этом открыто выступая против законов и традиционных религий страны.

«Организация имеет ячейки в различных регионах и прямо позиционирует желание взять власть в свои руки. В некоторых случаях они даже уже пытались приходить в государственные учреждения, в полицию. Тараскин на свободе, к сожалению. Плюс таких групп у нас несколько десятков, многие из них тоже имеют в названии аббревиатуру СССР, и местами идеология у них еще более экзотическая, чем у Тараскина» , — поделился с «Известиями» Силантьев.

СССР_3 Офис кировской ячейки запрещенного «Союза славянских сил Руси» Фото: МВД РФ

По его словам, экстремистские группы крайне редко исчезают после запрета. «Члены «СССР» вообще считают, что только они могут что-то запрещать, поскольку они и есть настоящая советская власть. Да, там много людей душевнобольных, но хватает и аферистов, к которым сам Тараскин, безусловно, относится. Это достаточно опасные группировки, они призывают к свержению власти, к массовым беспорядкам, а сейчас у них самая модная тема, так сказать, призывать к нарушению карантина и уничтожать вышки 5G », — рассказывает религиовед.

«Силовики из подворотни»

Деятельность «СССР» и схожих структур стала заметной благодаря социальным сетям, особенно с возможностью размещения видео. Их записи стали появляться около четырех лет назад. С «паспортами граждан СССР», купленными у аферистов, последователи секты приходят к нотариусам, на почту, в кассы аэропортов и железнодорожных вокзалов. Свои столкновения с системой они снимают на видео и выкладывают в Сеть — беседа женщины и нотариуса, отказавшей в действиях с «паспортом СССР», собрала свыше 1,1 млн просмотров. Еще один типичный сюжет — пререкание с сотрудником Госавтоинспекции или провокационный разговор с полицейским. В Краснодарском крае и Улан-Удэ сторонники организации проявляли неуважение к суду, отказываясь признавать полномочия приставов.

СССР_4 Документы и литература, найденные в офисе кировской ячейки запрещенного «Союза славянских сил Руси» Фото: МВД РФ

У «СССР» со временем появились региональные представительства и свой «кабинет министров». «Председатель КГБ Коми АССР» — 40-летний житель республики — был задержан после нападения на сотрудника ГИБДД и помещен под домашний арест. Находясь под следствием, он размещал в соцсетях информацию экстремистского характера, призывал к насильственным действиям в отношении представителей власти, составлял «расстрельные списки». В 2018 году он был осужден к четырем годам колонии. Ряд сторонников секты в других регионах получили условные сроки.

В апреле прошлого года суд в Екатеринбурге отправил на принудительное лечение «главу Свердловской области РСФСР» Андрея З. Новым опасным этапом развития секты стало появление у экстремистов своих «силовых структур».

СССР_5 Печати и штампы, найденные в офисе кировской ячейки запрещенного «Союза славянских сил Руси» Фото: МВД РФ

По данным на 2018 год, ФСБ насчитывала до 150 тыс. «граждан СССР», писал «Коммерсант».

Стартап по-советски

О себе Тараскин сообщает в автобиографии, что родился в Душанбе, считает, что он «гражданин СССР, потомок подданных Российской Империи, Царства Русского и других ранее существовавших субъектов права в нашей Стране Россия (Русь, Тартария, Борея, Скифия и так далее), потомок Благородной породы Славян, на которого распространяется Грамота Александра Филипповича Царя Македонского, Государя Монархии» (орфография и пунктуация сохранены) .

Изначально секта Тараскина существовала за счет продажи паспортов и профсоюзных билетов «граждан СССР». Эти документы якобы позволяли не платить за коммунальные услуги их обладателям. Также Тараскин зарабатывал чтением лекций. Задержан он был в августе 2019 года. Во время следственных действий в его квартире заявил оперативникам, что составил на них протокол военного трибунала за «измену родине». О дальнейшей судьбе расследования в отношении Тараскина не сообщалось.

СССР_6 Удостоверение, найденное в офисе кировской ячейки запрещенного «Союза славянских сил Руси» Фото: МВД РФ

По словам директора Информационно-аналитического центра «Сова» Александра Верховского, на сегодняшний день речь идет уже о множестве организаций подобного толка, а не о единой секте.