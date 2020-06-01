В Крыму открылись летние площадки кафе

Летние площадки кафе и ресторанов Крыма с 1 июня возобновили свою работу. Об этом в понедельник, 1 июня, пишет ТАСС.

Персонал обслуживает посетителей в масках и перчатках. При входе на летние площадки установлены стойки с антибактериальными средствами: спреи и гели, одноразовые салфетки.

«Требования мы выполняем. Клиентов мы рассаживаем не более 2–3 за столик, с соблюдением безопасной дистанции. Все обрабатывают руки в обязательном порядке», — рассказала агентству администратор кафе в центре Симферополя Наталья Ленара.

Она уточнила, что администрация кафе поддерживала связь с клиентами. С первого дня лета открылась летняя площадка, о чем кафе оповестило своих постоянных посетителей.

30 мая стало известно, что через две недели в регионе стартует курортный сезон. Порядка 40 санаториев и отелей Крыма выразили желание возобновить работу. С 15 июня приступят к работе также спортивные залы, фитнес-клубы, бани, сауны, крытые бассейны, отели, гостиницы и SPA-центры.

По состоянию на 1 июня в Крыму выявлены 385 случаев заболевания COVID-19, погибли три человека, из больниц выписаны 229 пациентов.

С начала эпидемии коронавируса в России выздоровели 175 877 пациентов, в общей сложности число выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 414 878.

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