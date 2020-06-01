Депутат Госдумы Примаков займет пост главы Россотрудничества

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков будет назначен на должность руководителя Россотрудничества. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила нынешняя глава федерального агентства Элеонора Митрофанова.

«Это правда. Правда, не знаю, какого числа будет назначен. Но это так», — сказала Митрофанова в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день в СМИ появилась информация о том, что Примаков станет следующим главой Россотрудничества. Предполагается, что о его назначении будет объявлено в 10-х числах июня, пишет «Газета.ру».

44-летний Евгений Примаков — депутат Государственной думы VII созыва. С начала 2000-х работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы», в ТАСС и журнале «Коммерсант-Деньги».

После этого ушел на телевидение и был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Он — внук Евгения Максимовича Примакова, возглавлявшего правительство России в конце 90-х.