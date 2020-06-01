Прямой эфир

Депутат Госдумы Примаков займет пост главы Россотрудничества

0
Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член комитета Госдумы по международным делам Евгений Примаков будет назначен на должность руководителя Россотрудничества. Об этом в понедельник, 1 июня, сообщила нынешняя глава федерального агентства Элеонора Митрофанова.

«Это правда. Правда, не знаю, какого числа будет назначен. Но это так», — сказала Митрофанова в разговоре с «РИА Новости».

Ранее в этот же день в СМИ появилась информация о том, что Примаков станет следующим главой Россотрудничества. Предполагается, что о его назначении будет объявлено в 10-х числах июня, пишет «Газета.ру».

44-летний Евгений Примаков — депутат Государственной думы VII созыва. С начала 2000-х работал журналистом на радиостанции «Эхо Москвы», в ТАСС и журнале «Коммерсант-Деньги».

После этого ушел на телевидение и был корреспондентом на НТВ и Первом канале. Он — внук Евгения Максимовича Примакова, возглавлявшего правительство России в конце 90-х.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Владимир Токарев назначен руководителем Росжелдора
Михаил Фрадков переназначен директором РИСИ

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020