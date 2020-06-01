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Детей ленинградских врачей бесплатно отправят на отдых в лагеря

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Фото: РИА Новости/Павел Лисицын
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В Ленинградской области дети медицинских работников смогут бесплатно отдохнуть в оздоровительных лагерях региона, заявил в понедельник, 1 июня, губернатор Александр Дрозденко.

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На совещании по вопросу подготовки организованного отдыха детей в летний период Дрозденко заявил, что первые лагеря, готовые к работе в существующей эпидемиологической обстановке, откроются 12 июня. Первыми туда отправятся дети-сироты и дети врачей.

В государственных лагерях они смогут отдохнуть бесплатно, однако если ребята захотят в частное учреждение, то родители смогут компенсировать стоимость путевки на сумму не больше своей стоимости — 23 625 рублей.

«Причем мы здесь говорим не только об организациях отдыха детей в Ленинградской области. Если будет возможность через систему образования приобрести путевки уже в другие месяцы в других регионах РФ, то мы также нашим врачам произведем компенсацию данных путевок», — цитирует Дрозденко издание «Онлайн47.ру».

В целом летнюю оздоровительную кампанию в области планируется начать 1 июля.

21 мая глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о разработке рекомендаций для организации безопасного летнего отдыха для детей в период пандемии коронавируса. В частности, детям не придется ходить в масках, все ребята и сотрудники будут проверятся на COVID-19, отдыхать можно будет только в регионах проживания.

27 мая в ведомстве сообщили, что оздоровительные учреждения для детей могут открыться не ранее третьего этапа снятия ограничений. Решение об открытии лагерей должен принимать местный штаб по борьбе с коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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