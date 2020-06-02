За тех, кто в горе: что нового затеяли в стане сочувствующих Гонконгу

Реакция на новый китайский закон о нацбезопасности в Гонконге, призванный в том числе оградить этот район от иностранного вмешательства, становится всё более интернациональной . Сразу семь бывших министров иностранных дел Соединенного Королевства написали совместное письмо нынешнему главе МИДа с призывом проявить большую моральную ответственность за бывшую колонию и сформировать международную контактную группу по ситуации в Гонконге по примеру той, что была создана в 1990-е годы для решения балканского кризиса. Продолжают обдумывать конкретные санкции в ответ на новый китайский законопроект и США . Впрочем, считают эксперты, экономический эффект от рестрикций будет не столь очевиден, а вот политические дивиденды от всей ситуации получит не Запад, а Китай .

Поцарапанный «Роллс-Ройс»

В конце мая в комитете по иностранным делам британского парламента выступал экс-глава Форин-офиса Уильям Хейг. Сравнив британскую дипломатическую службу с величественным «Роллс-Ройсом», который «красиво жужжит, держась в стороне от неприятностей» , лорд Хейг призвал коллег не бояться иногда «немного поцарапать «Роллс-Ройс», чтобы пассажиры добрались до места». И даже предложил британским дипломатам «быть немного более французскими» в своем подходе — то есть не стесняться выступать с новыми инициативами и тут же предъявлять их миру, как это делает Париж.

Речь в пламенном выступлении сэра Хейга шла о бывшей британской колонии — Гонконге, переданном Лондоном обратно под управление Китая в 1997 году. А обеспокоиться его судьбой британского дипломата, и далеко не его одного, заставил закон о национальной безопасности . Решение о его проработке китайский парламент одобрил на днях, и уже в августе он может вступить в силу. По мнению Пекина, новый закон позволит эффективнее бороться с сепаратизмом, подрывной деятельностью и вмешательством в дела автономии извне . По утверждению западных стран, он сведет на нет истинную автономность Гонконга от Пекина, гарантированную району формулой «одна страна — две системы».

г1 Участник акции протеста в Гонконге показывает британские заграничные паспорта, 1 июня 2020 года Фото: REUTERS/Tyrone Siu

Главным обличителем действий Китая в Гонконге стали по традиции США. Но и Британия, конечно, не осталась в стороне, активно вовлекшись в антикитайскую кампанию вместе со Штатами, Австралией и Канадой . На днях глава МИД королевства Доминик Рааб даже пообещал облегчить получение гражданства королевства жителям Гонконга, обладающим британским заграничным паспортом. Такие паспорта, оформлявшиеся Лондоном всем жителям Гонконга, рожденным до 1997 года, есть сейчас у 300 тыс. граждан китайской автономии. Документ дает возможность полугодового пребывания в Британии, но без права на работу и учебу — недостаток, который Лондон устами Рааба также обещал оперативно устранить в случае вступления в силу закона о нацбезопасности.

Впрочем, ряду британских политиков и этого показалось недостаточно. На этой неделе всё тот же Уильям Хейг и шесть его именитых предшественников и преемников на посту главы МИДа выступили с совместным письмом в адрес нынешнего министра, призвав учредить международную контактную группу по ситуации в Гонконге — по примеру той, что была создана в 1994 году для решения балканского кризиса.

Дверь, сделанная в Китае

При передаче суверенитета над Гонконгом Китаю в 1997 году британцы, управлявшие им с 1841 года, добились для своей бывшей заморской территории особого статуса. Он подразумевал широкую автономию — то есть независимую от материка исполнительную, законодательную и судебную власти и собственную мини-конституцию, именуемую официально Основным законом. Верховенство китайского законодательства распространялось лишь на сферы оборонной и внешней политики.

При этом в Основном законе Гонконга, в ст. 23, было прописано обязательство местных законодателей принять документ, запрещающий разные виды подрывной деятельности против материкового Китая. Но этот закон так и не был принят : единственная попытка провести его в местном совете в 2003 году закончилась провалом — под давлением массовых протестов про инициативу пришлось забыть. И потому в 2020 году под предлогом «восполнения законодательных пробелов» и после массовых антикитайских протестов в Гонконге в прошлом году этот закон был вынесен на рассмотрение уже китайского парламента.

г2 Демонстранты, протестующие против предлагаемого законопроекта об экстрадиции, 25 августа 2019 года Фото: REUTERS/Willy Kurniawan

При этом, как рапортует пресса КНР, принятие этого закона активно поддерживается самими гонконгцами . С 24 по 31 мая почти 3 млн местных жителей (при общем населении в 7,5 млн человек) подписали петицию в поддержку закона о нацбезопасности. Поддержали его в том числе глава местной администрации Кэрри Лам и свыше 2 тыс. деятелей культуры, включая главную мировую знаменитость — актера Джеки Чана.

«Если дом без двери, люди могут войти, чтобы украсть и что-то уничтожить. Мы всего лишь пытаемся поставить дверь. Кто будет возражать против планов по поимке воров? Только сами воры», — метафорично обвинил противников законодательства в эти выходные еще один его сторонник — министр Гонконга по конституционным делам и связям с материком Эрик Цанг.

Тем не менее число противников от таких высокопарных заявлений не убавилось . Многие в Гонконге убеждены, что закон является серьезным наступлением на местные права и свободы.

— Как только этот новый закон будет включен в приложение III к Основному закону и вступит в силу после промульгации главой исполнительной власти, появится прецедент, на основе которого в Гонконге — без консультаций с гонконгским народом и без решения местных законодателей — могут быть приняты и реализованы другие законы , представляющие национальный интерес, — пояснил «Известиям» замдекана юридического факультета Гонконгского университета Саймон Янг.

г3 Акция протеста против принятия закона о нацбезопасности в Гонконге, 27 мая 2020 года Фото: REUTERS/Tyrone Siu

При этом он отметил и обеспокоенность по поводу того, будут ли гонконгские суды, имеющие ныне право отменять обычные законы на основании их несоответствия мини-конституции, вправе окончательно толковать и законы, принимаемые Пекином и обнародованные главой Гонконга.

Победители и проигравшие

Между тем на фоне ожиданий политической нестабильности и возможных экономических проблем ввиду обещанных США санкций против Гонконга (включая отзыв его преференциального торгового статуса) в районе был зафиксирован рост запросов на иммиграцию в другие страны .

— Мы стали ежедневно получать по сто обращений в день начиная с 21 мая (тогда Пекин сообщил о планах принять закон). Большинство из них касаются возможности переезда на Тайвань, в Канаду и Великобританию. Но и страны вроде Германии и Болгарии также демонстрируют внушительный рост интереса со стороны местного населения , — рассказал «Известиям» исполнительный директор гонконгской иммиграционной консалтинговой фирмы Anlex Эндрю Ло.

О схожем росте интереса заявили местной прессе и многие другие игроки рынка иммиграционных услуг, в ряде случаев отметившие за последнюю неделю пятикратный рост числа запросов о возможностях перебраться за рубеж.

г4 Во время выступления президента США Дональда Трампа об американских торговых отношениях с Китаем и Гонконгом, 29 мая 2020 года Фото: REUTERS/Jonathan Ernst

Впрочем, в глобальном плане обдумываемые сейчас санкции США в отношении Гонконга не сильно подорвут китайское и гонконгское экономическое благополучие . По данным таможни специального района, в 2019 году он продал в США товаров на сумму $39 млрд, но $38,6 млрд из этого объема были реэкспортом. Так что возможное введение Вашингтоном повышенных тарифов в торговле с Гонконгом, аналогичных тем, что действуют сейчас лишь в отношении экспорта с китайского материка, на этом фоне будет иметь минимальный эффект . Равно как и введение санкций против средних китайских банков, не особо завязанных на американский финансовый рынок.

Наложение же рестрикций на крупные финансовые институты КНР чревато ответным ударом Пекина по американским банкам JP Morgan, Citibank или Bank of America , отметили авторы интернет-портала о Китае China Plenum Research в анализе, попавшем в распоряжение «Известий».

— По мнению Пекина, в случае отмены особого статуса Гонконга экономические издержки понесут многие, а политические выгоды — только Китай , — сказала «Известиям» директор китайской программы в американском Центре Стимсона Сунь Юнь.