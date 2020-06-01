МИД КНР назвал обреченными на провал меры США по Гонконгу

Китай выразил протест Соединенным Штатам из-за вмешательства во внутренние дела страны по Гонконгу, заявил представитель МИД страны Чжао Лицзянь. Так он прокомментировал анонсированные президентом США Дональдом Трампом ответные меры на законопроект парламента Китая о нацбезопасности в Гонконге.

По его словам, меры Вашингтона по Гонконгу нарушают международное право и обречены на провал, передает ТАСС. Любые действия американской стороны, подрывающие интересы Китая, получат решительный отпор, добавил Лицзянь.

29 мая правительство Китая призвало Вашингтон прекратить политические манипуляции по законопроекту об обеспечении нацбезопасности в Гонконге. Политические манипуляции в этом вопросе недопустимы, и КНР готова принять контрмеры, сказал представитель МИД Китая.

В тот же день президент США Дональд Трамп объявил о планах ввести санкции против официальных лиц Китая и Гонконга, которые, по мнению Вашингтона, подрывают автономию региона.

За несколько дней до этого глава Белого дома анонсировал объявление жестких мер в отношении Китая из-за ситуации в Гонконге. По его словам, речь идет о подготовке «нечто мощного».

Так Вашингтон отреагировал на китайский закон о национальной безопасности в Гонконге, подготовленный парламентом Китая. По словам властей КНР, документ пока не принят, но он не затронет права жителей города, иностранных инвесторов и не отразится на автономии Гонконга.